Crisis. La aeronavegación no se reactivó ni en 50% y aerolíneas piden apoyo

A más de un año del ingreso de la pandemia a Bolivia, la aeronavegación comercial no ha podido reactivarse ni en 50 por ciento. La complicada situación económica de las líneas aéreas motivó a la reducción de personal y a la devolución naves que se alquilaban para el transporte de pasajeros, indicó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Jorge Augusto Valle Vargas.

El representante del sector lamentó que, a pesar del tiempo transcurrido y las grandes pérdidas económicas, el Gobierno no tenga un plan de salvataje y apoyo al sector aeronáutico.

“El problema es serio, pero el Gobierno no lo toma como corresponde. Es hora de que se reflexione y se haga una política seria de aeronáutica en el país y podamos tomar el rumbo que teníamos antes, porque ahora estamos muy paralizados”, dijo.

Indicó además que otro inconveniente tiene que ver con el abandono del país de las gerencias de las líneas internacionales, las cuales se fueron a Paraguay porque el Gobierno de ese país levantó todos los impuestos para la aeronavegación.

Valle sugiere aplicar las siguientes medidas para que las líneas aéreas puedan sobrevivir a la crisis: reprogramación de deudas, reprogramación de planes de pago sobre tributos nacionales y tributos aduaneros, créditos para pagar los arrendadores de naves y proveedores, además que se suspenda el pago por servicios prestados por entidades estatales como Aasana, ATT, DGAC y Sabsa.

Agregó que se debe activar el sector turismo y las agencias de viaje que están relacionadas con la aeronavegación. “Son medidas urgentes si queremos que las líneas aéreas privadas sobrevivan, generen nuevas fuentes de trabajo y contribuyan a la integración y desarrollo de la economía. Parece que el Gobierno no ha entendido la importancia de la aeronavegación en un país mediterráneo como el nuestro”, explicó Valle.

En tanto, la aerolínea Amaszonas informó a Los Tiempos que todavía es muy pretencioso usar la palabra “reactivación” y mencionó que lo que hay es un crecimiento lento del mercado, pero, al ser comparado con los números previos a la pandemia, está lejos de poder equipararse.

“La reactivación empezará a ser una realidad cuando volvamos a acercarnos a esas cifras. Para ello necesitamos trabajar juntos todos los actores del sector aeronáutico”, indicó la aerolínea.

Por otro lado, el representante de las líneas aéreas afirmó que el Gobierno pone trabas a la aeronavegación.

“Las condiciones son difíciles, los costos muy altos para una aerolínea: se pagan permisos, renovaciones. Las empresas migran donde hay mejores posibilidades, todo mundo quiere generar ingresos para compensar lo duro que fue 2020. Si no ofrecemos condiciones, creo que el futuro de la aeronáutica comercial es muy gris”, advirtió Valle.

A eso se suma que los aeropuertos del país están en malas condiciones y cada vez hay menos líneas aéreas nuevas en Bolivia. “No hay inversiones serias e importantes en aeropuertos, como el de El Alto, que es desastroso, por eso las aerolíneas ya no van a La Paz. Morirá ese aeropuerto si la cosas siguen así”, añadió.

En tanto, el presidente del sindicato de trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Omar Alcón, indicó que los sobrevuelos en el espacio aéreo boliviano bajaron de un promedio de 80 por día a sólo 20 o 15.

Esta situación reduce considerablemente los ingresos que cobraba la institución por el uso de espacio aéreo nacional. Por este motivo, Aasana también tuvo problemas para solventar sus gastos y pagar salarios.

“Se debería de inyectar ingresos hasta que se levante el problema de la Covid-19, es responsabilidad del Estado activarla. Si se cae la aeronavegación, será difícil levantarla”, dijo Alcón.

Los Tiempos solicitó al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Aasana, y GDAC información oficial sobre la reactivación del sector aeronáutico, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

LAS AEROLÍNEAS CUESTIONAN CIFRAS SOBRE REACTIVACIÓN DIFUNDIDAS POR LA DGAC

REDACCIÓN CENTRAL

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aviación civil registró un crecimiento de 46 por ciento entre enero y mayo de 2021 en comparación a similar periodo de 2020; sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas de

Bolivia (ALA) observa que se realiza una comparación errónea porque en la gestión pasada se suspendió la actividad aérea desde marzo, por lo que la comparación debe realizarse con 2019, cuando las operaciones fueron normales.

En un boletín oficial, la DGAC indicó que en 2020 se transportaron 949.201 pasajeros en vuelos nacionales, mientras que en esta gestión se transportó un total de 1.388.675. El transporte internacional, en 2020, tuvo 370.278 pasajeros; en 2021 llegó a un total de 201.142.

La menor cantidad de pasajeros, según la institución estatal, se explica por las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 en Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina. Se espera un incremento gradual en el segundo semestre.

No obstante, Valle afirmó que “este tipo de comparaciones para demostrar un supuesto crecimiento de los vuelos nacionales e internacionales no es el más adecuado porque no estamos hablando de periodos iguales o de características similares, puesto que en el año 2020 la actividad aeronáutica comercial se suspendió a partir de marzo y, en la mayoría de los casos no se reactivó hasta 2021”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró a principios de julio que Boliviana de Aviación (BoA) realiza esfuerzos para reactivarse y descartó la compra de naves.

Agregó que el Gobierno ya entregó a BoA 37 millones de bolivianos y la aerolínea no pidió más recursos.