Cronenbold busca la unidad del MAS en Santa Cruz a pedido de Evo y las bases lo rechazan

Fuente: El Deber Juan Manuel Ijurko

El excandidato a gobernador por Santa Cruz y militante del Movimiento al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, emitió una convocatoria a todos los sectores que conforman el área urbana del MAS para reestablecer la unidad dentro del partido. Sin embargo, la actual dirigencia urbana, a cargo de Carlos Plaza, asegura que no acudirán a la misma.

Rechazan cualquier representación que pueda tener el también ex alcalde de Warnes, pese a que fue designado como responsable y coordinador de la unidad del partido azul en Santa Cruz

La convocatoria está programada para este lunes a partir de las 18:00 en el Sindicato de colectivos y micros Santa Cruz. Por su parte, Plaza desconoce esta reunión y sostiene que las estructuras urbanas se reunirán el lunes 19 de julio en su propio ampliado.

La misiva titulada ‘Convocatoria a Reunión de Coordinación’ está firmada por el propio Cronenbold y reconoce que esta tarea le fue «designada y encomendada» por el presidente del MAS, Evo Morales. Además, explica que asume la labor como «coordinador y responsable de unificar el área urbana de la urbe cruceña».

La brecha al interior del MAS en Santa Cruz se hizo evidente en la etapa preelectoral. La designación de los candidatos que participarían en las elecciones municipales y departamentales demostró serias discrepancias entre los militantes. Incluso, en varias reuniones se produjeron peleas y ‘volaron’ sillas.

Las disputas prosiguieron tras las elecciones. El distanciamiento entre el diputado nacional Rolando Cuéllar y el militante Reynaldo Ezequiel ha marcado gran parte de las noticias (referidas a las discrepancias) en el entorno del MAS.

La reunión propuesta por Cronenbold apela a «un momento de autocrítica» que necesita el MAS para unirse en una Única Dirección Urbana del MAS en Santa Cruz.

Sin embargo, la labor de Cronenbold se torna difícil toda vez que no goza del reconocimiento ni de la representatividad que exhibe. Carlos Plaza, director urbano del MAS, aseguró que su «estructura no asistirá porque Mario no tiene ninguna representación política ni orgánica».

Plaza es consciente que en el último encuentro sostenido entre las organizaciones matrices en Lauca Ñ, Morales propuso a Cronenbold como coordinador, pero «no lo hizo como resultado de un debate» y «no se llegó a ningún consenso».

Como actual responsable de la dirección urbana del MAS, insiste que «no nos preguntaron a la dirigencia si estábamos de acuerdo con el nombramiento de Mario». Argumenta el rechazo recordando que Cronenbold «no es responsable, no es dirigente urbano ni dirigente departamental. Él es de Warnes».

«En debate interno en el área urbana hemos decidido no ir a ninguna reunión que convoque Mario Cronenbold», afirma Plaza. Además, explica su disconformidad con el ex candidato a gobernador porque en ese periodo electoral «nunca impulsó una coordinación. El bloque oriente y los urbanos le hemos quitado el apoyo», matizó

El trabajo de unificación que lleva adelante la dirección urbana del MAS contempla un ampliado para el lunes 19 de julio «donde le diremos a Evo que no nos vamos a someter a una persona que no es orgánica», expuso Plaza.