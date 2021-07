Cuatro asaltos armados ponen en vilo la seguridad ciudadana en el eje troncal

Luis Callisaya / La Paz

La última semana del mes de julio dejó al menos cuatro asaltos armados y otros hechos delictivos de gravedad, registrados en diferentes sectores de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, poniendo en vilo a la ciudadanía que exigió mayores medidas de control.

Asalto y linchamiento

Un joven de 21 años de edad contó que la noche del miércoles, mientras se dirigía a una cancha de fútbol para jugar con sus amigos, fue interceptado por dos personas en inmediaciones del barrio 23 de Marzo, zona Chamoco Chico de la ciudad de La Paz.

La víctima relató: “Estaba bajando una pareja, traté de esquivarlos, el chico se me acercó directamente diciéndome que le dé mi celular. Le dije yo: ‘¿por qué?’. Y él directamente me ha apuñalado”, según Unitel.

El hombre acorraló al joven hacia la pared de una vivienda y le dio dos puñaladas, mientras la mujer le arrebataba el celular, para luego darse a la fuga.

En ese momento, la víctima habría logrado retener a su agresor y pidió auxilio. Vecinos del lugar salieron de sus casas para ayudarlo y lograron capturar al antisocial. Mientras el afectado por el robo fue trasladado al Hospital del Tórax.

De acuerdo con el reporte preliminar, el antisocial fue maniatado y golpeado, perdió la vida producto de la gravedad de las heridas.

El jefe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), René Tambo, informó que la causa de la muerte del acusado fue por traumatismo craneoencefálico cerrado y asfixia mecánica por broncoaspiración.

“Tenemos tres aprehendidos (por esa muerte): el dirigente (vecinal) y, de acuerdo a las imágenes, a dos personas que estarían, uno que está con el palo, probablemente sea la persona que lo ha golpeado en la cabeza y el segundo, a la persona que habría estado echando con agua”, informó Tambo a Página Siete.

La población de la zona reclamó por la detención de los vecinos y denunció la escasa presencia policial en el barrio donde se registran actos delictivos con frecuencia.

“Es demasiado. A nuestras wawas les pegan, les puñetean, les patean, les roban”, contó una vecina.

Dos casos en Cochabamba

Luis A. C. (65) y su hijo Wilson A. M. (35), quienes son librecambistas, realizaban sus labores cotidianas en la avenida Ramón Rivero, en inmediaciones del cine Center, zona norte de la ciudad de Cochabamba, cuando fueron atracados a mano armada el pasado lunes por un grupo delictivo.

“Directamente me agarraron, me empezaron a jalonear el chaleco. Ahí no más empezaron a disparar. He recibido cinco impactos de bala, tres que se han quedado en mi cuerpo y dos que han traspasado”, refirió ayer a Unitel el hijo del librecambista, quien está internado en una clínica, al igual que su padre.

Los delincuentes habrían llegado en un vehículo y se estacionaron a unas cuadras del lugar del hecho. Una mujer realizaba tareas de vigilancia y tres caminaron hasta donde estaban los librecambistas; procedieron a realizar disparos contra sus víctimas, luego los obligaron a entregar todo el dinero, unos 35 mil dólares, y fugaron a bordo de una motocicleta.

Los policías llegaron al lugar, evacuaron a los heridos a un recinto hospitalario y recogieron las evidencias del asalto. En menos de 72 horas, los efectivos capturaron a cuatro de los cinco antisociales, dos de ellos fueron detenidos en La Paz, cuando pretendían huir hacia Perú.

“La Policía allanó un domicilio y secuestraron ocho armas de fuego, entre largas y bajo calibre, proyectiles, 80 carcasas de celular, pasamontañas, la motocicleta en la que se dieron a la fuga y el vehículo que usaron para llegar al lugar”, detalló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Ayer, la justicia dispuso la detención preventiva de M. Bermeo y D. Tórrez en el penal de El Abra, J. Yáñez al penal de San Sebastián mujeres y J. Camargo al penal de San Sebastián varones. Ese grupo de antisociales también está implicado en otros dos robos a casas de cambio, registrados en abril y mayo de este año.

Al día siguiente de ese caso y en la misma ciudad, un hombre disparó ocho veces contra Jhony F. C., de 41 años de edad, que se encontraba al interior de una camioneta en el distribuidor de la avenida Beijing.

Según imágenes de las cámaras de seguridad, el agresor caminó alrededor del vehículo hasta ponerse delante. Disparó al parabrisas y hacia el conductor. Luego, escapó corriendo.

La víctima todavía tenía signos vitales cuando fue auxiliado hacia la clínica Los Olivos, pero luego perdió la vida. Jhonny era un comerciante de vehículos.

Disparan a joven en Santa Cruz

La Felcc de Yapacaní, Santa Cruz, reportó que un joven resultó herido en el cuello por disparo de arma de fuego a la salida de un local nocturno, presuntamente a raíz de un asalto. La víctima se encontraba en un céntrico karaoke de Yapacaní y al salir del lugar, le dispararon. El joven fue auxiliado por una pareja que lo llevó a un recinto hospitalario.

30 detenidos en El Alto

Efectivos de la Felcc detuvieron ayer a 30 personas, 23 varones y siete mujeres, cuando tenían en su posesión cuerdas y puñales que serían utilizados para diferentes robos violentos en la zona 12 de Octubre de El Alto.

La Policía informó que los varones se dedicarían a robar celulares, relojes, joyas, billeteras y otros objetos; y las mujeres fueron sorprendidas cuando tenían pastillas somníferas, que eran utilizadas para “pildorear” a sus víctimas, y luego sustraer sus pertenencias.

Reclamos y recomendaciones

Reclamos Vecinos de las zonas donde ocurrieron los crímenes exigieron a las autoridades fortalecer los controles y tareas de seguridad ciudadana, para evitar estos hechos de sangre.

Vecinos de las zonas donde ocurrieron los crímenes exigieron a las autoridades fortalecer los controles y tareas de seguridad ciudadana, para evitar estos hechos de sangre. Recomendaciones La Policía recomendó a la ciudadanía no tomar justicia por mano propia, sino reportar los casos a la Policía para que sean activadas las medidas legales que correspondan y desde el Ministerio Público iniciar las investigaciones.

La Policía recomendó a la ciudadanía no tomar justicia por mano propia, sino reportar los casos a la Policía para que sean activadas las medidas legales que correspondan y desde el Ministerio Público iniciar las investigaciones. Vehículos Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen exhortaron a la población a no dejar sus vehículos estacionados en las calles y sin medidas de seguridad, porque esa situación es aprovechada por los antisociales para incurrir en actos delictivos.

Fuente: Página Siete