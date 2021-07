Cuatro muertos y tres heridos, las víctimas de la camioneta que se volcó en la carretera Bioceánica

Fuente: Unitel

Leonardo Gil

El vuelco de una camioneta ocurrido la tarde de este viernes en la carretera Bioceánica enlutó a una familia que perdió a cuatro integrantes y otras tres se encuentran en estado crítico por sus lesiones. Un familiar indicó que se dirigían a una propiedad en Pozo de Tigre a realizar tareas agrícolas.

El paramédico Jim Nagera, informó que tres pacientes habían sido trasladados a una clínica en Santa Cruz, con serias lesiones que requerían atención en Emergencias y lamentó el fallecimiento de cuatro personas.

Señaló que la camioneta sufrió un vuelco de campana, expulsando a todas las personas que estaban en el vehículo y dejándolos tirados en la carretera.

El hijo de una de las personas que recibía atención de emergencia señaló que todos quienes estaban a bordo de la camioneta son familiares que se dirigían a una propiedad donde tenían previsto realizar labores agrícolas.

“Mi padre está muy grave”, señaló.

Mientras tanto, varias personas entre familiares y amigos de la familia accidentada llegaron hasta la morgue de la Pampa de la Isla, a la espera de los cuerpos de las víctimas fatales.

“Parece que se reventó una llanta. No me he podido comunicar con ninguno, estamos muy preocupados”, manifestó Marioly Melgar, familiar de los accidentados.