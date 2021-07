Cuidado: te quedarás sin WhatsApp si usas alguna de estas aplicaciones

El servicio de mensajería puede suspender la cuenta del usuario al utilizar apps que modifiquen las prestaciones de la original.

Fuente: https://www.marca.com

Las funcionalidades del servicio de mensajería WhatsApp son cada vez mayores. De todos modos, algunas aplicaciones de terceros, externas a la original, propiedad de Facebook, amplían el repertorio de posibilidades para los usuarios.

Esto, aunque puede ser una ventaja a simple vista, no es del agrado de la empresa. Es por eso que si WhatsApp detecta que estás usando alguna app no original la cuenta del usuario pude ser suspendida de forma temporal. O incluso definitivamente.

Algunas de estas aplicaciones son WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Permiten gestionar de forma distinta el doble check o incluso programar el envío de mensajes. Aunque a simple vista pueda parecer inofensivo, Facebook no aprueba su uso y puede tomar medidas.

WhatsApp insiste en sus comunicados oficiales en que usar este tipo de apps no está permitido: «Son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad».

Para los usuarios que están usando aplicaciones de terceros relacionadas con WhatsApp, lo más aconsejable es que las borren y se pasen a la original para evitar riesgos. De todos modos, deberían guardar su historial de chats previamente para facilitar el proceso.