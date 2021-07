De joven no pudo usar el vestido de novia de sus sueños por el racismo; ahora a sus 94 años lo hizo

El deseo de Trucker de usar un vestido de novia finalmente se cumplió (Foto: Angela Strozier) El deseo de Trucker de usar un vestido de novia finalmente se cumplió (Foto: Angela Strozier)

Fuente: Infobae

Sydney Page

Martha Trucker siempre soñó con usar un clásico vestido blanco el día de su boda. Pero cuando iba a casarse en 1952, le impidieron entrar en una tienda de novias por su raza.

Como mujer negra en Birmingham, Alabama, tenía prohibido probarse el vestido de sus sueños: un vestido blanco bordado con encaje superior y mangas largas. En ese entonces, “ni siquiera pensaba en comprar un vestido de novia porque sabía que no podía entrar a la tienda”, recalcó Trucker, quien ahora tiene 94 años.

No había tiendas de novia que para negros en la ciudad, dijo, y los propietarios blancos de tiendas minorista no permitían a las personas negras probarse la ropa. “Si comprabas algo tenías que ir al sótano y conseguir cosas usadas”, contó.

La leyes Jim Crow en Brimingham también le prohibían ser atendida en el mismo restaurante o trasladarse en el mismo vehículo que la gente blanca. Los negros también tenían prohibido jugar juegos como las damas con la gente blanca.

Trucker y su esposo se casaron en una ceremonia simple en la sala del pastor. No haber tenido una boda o vestimenta tradicional es un punto doloroso desde entonces. “Siempre me ha entristecido porque sentía que debería haber podido usarlo si quería”, dijo.

Pero, recientemente, el deseo de Trucker de usar un vestido de novia finalmente se cumplió, cuando su familia la llevó a una tienda de novias para hacerle la prueba de vestido que llevaba tiempo esperando, casi 70 años después del día de su boda.

La idea llegó de su nieta, Angela Stroizer, de 46 años, cuando estaban viendo la película de 1988, “Un príncipe en Nueva York”. Durante la escena de la boda, Trucker, quien tiene cuatro hijos, once nietos, 18 bisnietos y un tatara nieto, volteó con su nieta y le dijo: “Siempre he querido usar un vestido de novia. He estado esperando mucho tiempo desde que me casé”.

La nieta de Tucker, Angela Stroizer, cumplió el deseo por que que su abuela esperó casi 70 años (Foto: Angela Strozier) La nieta de Tucker, Angela Stroizer, cumplió el deseo por que que su abuela esperó casi 70 años (Foto: Angela Strozier)

Stozier ha escuchado historias sobre el racismo y ridículos que sus abuelos tuvieron que soportar, pero hasta el momento, ella no estaba al tanto de que su abuela nunca tuvo la oportunidad de probarse un vestido de novia, simplemente porque era negra.

“Es una terrible razón por la que ella no pudo”, dijo Strozier. “Me impactó y motivó para conseguirlo”.

Después de que Trucker hiciera ese comentario sobre el anhelo de usar un vestido de novia, Strozier reservó una cita en David’s Bridal en Hoover, Alabama, para una prueba de vestido. Describió a su abuela como “una dadora”, quien ha dedicado su vida a la defensa del derecho al voto. En 1963, Trucker se convirtió en una trabajadora electoral, un deber que mantuvo con orgullo hasta después de las elecciones de 2020, que decidió que sería su última temporada.

Mientras cuidaba a sus hijos, Trucker trabajó como ama de llaves por varios años, así como en un departamento de nutrición de una escuela secundaria, antes de que se retirara a mediados de los años 70. Ella también impartió clases de canto y estuvo en varios grupos de gospel a lo largo de su vida. Actualmente es el miembro más antiguo del coro de su iglesia.

Trucker es una gran fan de los deportes también, especialmente es aficionada al baloncesto, su jugador favorito de la NBA es Stephen Curry. Dijo que ella nunca se ha perdido un partido de sus hijos, nietos o bisnietos.

“Es una heroína”, dijo Strozier, “Cualquier cosa que diga que quiera hacer, trataremos de hacerlo para ella”.

La cita para la tienda de novias quedó agendada para las 13:30 horas el 3 de julio, y antes de llevar a su abuela a la tienda, Strozier almorzó con ella y arregló que la maquillaran.

En el momento que llegaron a David’s Bridal, Trucker sintió como una futura novia radiante, dijo. “Estaba muy emocionada”, agregó.

Mary Adams, una estilista de novias en David’s Bridal, dio un tour a Tucker por la tienda y charló con ella sobre lo que tenía en mente para el vestido de sus sueños. Aunque estaba claro que Tucker no compraría un vestido, Adams dijo que ella se tomó seriamente el proceso de selección como cualquier novia en la prueba gratis.

No haber tenido una boda o vestimenta tradicional es un punto doloroso desde entonces. para Martha Tucker (Foto: Angela Strozier) No haber tenido una boda o vestimenta tradicional es un punto doloroso desde entonces. para Martha Tucker (Foto: Angela Strozier)

“Cuando escuché su historia, todo se hizo más especial”, dijo Adams de 28 años. “Siendo una joven negra, sentí pena de que ella no pudiera la experiencia que cada joven espera: el día de su boda”.

La oportunidad de ayudar a Tucker a cumplir su antiguo deseo, dijo, fue “un honor”.

Poco después en la cita, Trucker señaló un particular vestido en un maniquí y entusiasmadamente declaró: “Ese vestido tiene mi nombre”. Cuando salió de los vestidores, usaba el vestido con cuello en V, encaje de lentejuelas brillantes, mangas transparentes y cuentas de cristal en la cintura. “Mi sueño se cumplió”, dijo.

Tanto su familia como el personas de la tienda y otros novias que se encontraban en sus respectivas citas, se reunieron alrededor. “Ella salió y las lágrimas comenzaron”, recordó Strozier. “Pensé que lucía como una muñeca. Ella sonrió muy grande e hizo que mi corazón sonriera. Fue una experiencia que no tiene precio”.

“Todo el mundo quedó asombrado. Fue un momento precioso”, hizo eco Erica Trucker, de 36 años, una de las nietas de Trucker que fue a la cita. “Cada parte de mi estaba feliz de que ella estuviera contenta. Sé lo que significa para ella, y por eso significó mucho para mí”.

El personal de la tienda de novias dijo que la experiencia fue profundamente conmovedora, y memorable, también para ellos. “Ella estaba absolutamente impresionante”, dijo Adams. “Toda la tienda se iluminó”, dijo.

Pero nadie estaba más encantado que Trucker, quien se probó un segundo vestido de un estilo similar, e incluso se puso una liga.

“Me hizo sentir como una verdadera novia. Desearía haber estado en ese vestido cuando me casé”, dijo Trucker, cuyo esposo falleció en 1975. “Desearía que me pudiera haber visto en él”.

Sin embargo, decidió que es mejor tarde que nunca. “Siempre dije que antes de dejar este mundo, me iba a poner un vestido de novia”, dijo Trucker. “Y me alegro de haberlo hecho”.