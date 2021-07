Desde la Gobernación orureña, hacen al menos 4 observaciones al embovedado del “Tagarete”

La tercera observación que mencionó la autoridad tiene que ver con la instalación de desarenadores que impidan la acumulación de sedimento en el canal y a futuro no ocasione algunos inconvenientes.

Fuente: La Patria

Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru) se hizo al menos cuatro observaciones al embovedado del canal Tagarete, desde la limpieza, los desniveles, sedimentación, y la conexión con el drenaje pluvial, las cuales se harán conocer a la empresa para que sean subsanadas.

En una reciente inspección de la obra, el gobernador Jhonny Vedia indicó que la primera observación tiene que ver con la limpieza y funcionalidad, considerando que no existen cámaras de acceso al canal en todo el recorrido.

“La segunda observación es en relación a los desniveles que existe obviamente va representar un problema a futuro cuando estas avenidas tengan que asfaltarse, los desniveles que hay entre la calzada y el canal deberían estar a la (misma) altura”, añadió.

La tercera observación que mencionó la autoridad tiene que ver con la instalación de desarenadores que impidan la acumulación de sedimento en el canal y a futuro no ocasione algunos inconvenientes.

“Puedo plantear una cuarta observación en relación a la falta de conexión de este drenaje principal a los drenajes que existen en el recorrido, si bien en el principio tiene esta conexión, en el recorrido no tiene, a que me refiero, esto debería estar conectado al drenaje pluvial de todas estas calles y no está”, añadió.

Estas observaciones se harán llegar al Ministerio de Medio Ambiente y a las empresas encargadas de su construcción para que sean subsanadas, además se sugerirá una auditoria al proyecto.

Financiamiento

El embovedado del “Tagarete” fue dividido en dos tramos, el primero tiene un costo de 40.039.888,67 bolivianos, y el segundo de 48.198.828 bolivianos, el costo total en ambos tramos asciende a 88.238.716 bolivianos.

De su financiamiento se encargan: el Ministerio de Medio Ambiente con el 49,6%, la Alcaldía de Oruro con 40,4%, y la Gobernación con el 10%.