Diputado Porcel: “Proyecto de ley de devolución de AFP es discriminatorio”

Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

El tratamiento del proyecto de ley para la devolución de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se mantendrá según el documento inicial que consiste en el 15% y 100%, confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Es decir, quienes tengan aportes a partir desde Bs 10.000 hasta Bs 100.000 se les devolverá el 15%, mientras que los que tengan hasta Bs 10.000 podrán acceder al retiro del 100% de su cuenta personal en la AFP.

En este contexto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel, sostiene que es “discriminatorio porque esta mal elaborado, y el país no tiene recursos para la devolución”.

“Este proyecto dice que los que tienen 100 mil pueden recoger el 15%, y que pasa si tenemos mas de esa cifra, pues no podremos. Y el de 10 mil, pueden retirar todo, pero a toda esa gente no le están dando una esperanza de que puedan jubilarse en lo futuro. Y los que han trabajado entre diciembre del 2019 y 2020, los llamados pititas, no tienen derecho a recoger. Eso es discriminatorio y un acto de venganza”, dijo.

Indicó que el proyecto no fue socializado, y a pesar de ello, el MAS podría aprobarlo en esta semana.