Diputado Reyes: Evo Morales no solo buscaba el vacío de poder, sino el derramamiento de sangre

En ese sentido, Reyes indicó que el discurso de golpe de Estado que intenta imponer el Gobierno “no existe”, y más bien “quienes tienen que responder a la justicia por los hechos violentos (de octubre-noviembre de 2019) son Evo Morales y García linera”.

Fuente: ANF

El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, luego de conocer las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros, concluyó que el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, tras su renuncia, no solo buscaba generar un vació de poder en el país, sino también el derramamiento de sangre entre los bolivianos.

“Realmente Evo Morales no sólo buscó el vacío de poder, sino la confrontación y el derramamiento de sangre, él se jugó las últimas cartas mientras estuvo de Presidente para salir y dejar ardiendo el país como lo hizo emperador romano Nerón, Evo Morales en su rabia, en su despecho, intentó quemar la ciudad de La Paz, confrontar a los bolivianos y así él después de tanta confrontación volver como el salvador”, apuntó.

El excomandante, en su declaración informativa, que prestó ante el Ministerio Público sobre su participación horas previas y posteriores a la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, reveló las reiteradas advertencias sobre que miles de personas bajarían de El Alto para quemar La Paz.

“A las 16.00 llamó Evo Morales al Gral. Kalimán y le dijo que por qué no había autorizado al avión extranjero hasta ahora, y les dijo que la Embajada hasta esa hora no había cambiado ese tenor y que estaban esperando aquello, me pasa el celular y hablé nuevamente con Evo Morales, me reclamó por qué no autorizaba, le volví a explicar que la Embajada no mandó la solicitud y que estábamos a la espera, en ese momento de manera textual él me dijo: ‘si no me autoriza el ingreso de ese avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad”.

