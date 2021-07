Diputados aprueban proyecto de ley de fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública

“Es así que, a falta de ingresos, la inversión pública se redujo en un 66%; el desempleo subió a cerca de 11,6% y la actividad económica se contrajo en un 11%”, aseveró Yujra.

Fuente: ABI

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por mayoría, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N°224/2020-2021 de “Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP)”.

El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra, informó que la norma surge tras los resultados de la ineficiente administración en el régimen de facto, antes de la pandemia.

“El mal manejo de sus tres ministros (de Economía) que, desde el primer día que empezaron (a trabajar) paralizaron la inversión pública y dejaron de hacer transferencias, no solo en los aspectos productivos, sino también en lo social; y a partir de eso, se dio la caída de la economía antes de la pandemia”, expuso el diputado en su intervención.

Yujra explicó que, producto de la ineficiente administración, se paralizaron las dos fuentes de ingreso más importantes del Estado, como son las empresas públicas y la recaudación tributaria, las cuales dejaron de generar recursos, siendo que en 2019 tuvieron utilidades de Bs 3.526 millones.

En el caso de la recaudación tributaria, sostuvo que después de que colocaran como gerente a Mario Nava Morales, hombre de confianza del exlíder del Comité Cívico Pro Santa Cruz y actual gobernador cruceño, Fernando Camacho, la recaudación cayó en un 23% y el país perdió cerca de Bs 13.000 millones.

Remarcó que, finalmente, esa recaudación se tradujo en enormes pérdidas de recursos de coparticipación tributaria para municipios, gobernaciones y universidades públicas.

“Es así que, a falta de ingresos, la inversión pública se redujo en un 66%; el desempleo subió a cerca de 11,6% y la actividad económica se contrajo en un 11%”, aseveró.

En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas Publicas, Marcelo Montenegro, destacó los avances de la economía boliviana que, con prioridad, atiende la reactivación económica, el área de Salud y Educación.

Explicó que, entre diciembre de 2018 y octubre de 2020, la inversión pública ejecutada de manera mensual registró cifras en rojo; por ejemplo, en diciembre de 2018 la inversión pública llegó a $us 763 millones, en octubre del mismo año registró $us 375 millones, en los conflictos de noviembre y la gesta del golpe de Estado bajó a $us 212 millones.

“En junio de 2020, en lugar de incrementar, bajó aún más a $us 74 millones y luego de las elecciones presidenciales, la cifra mostró sus primeros avances logrando, en octubre del mismo año, $us 224 millones”, explicó.

La propuesta legislativa tiene por objeto autorizar la constitución del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) destinado a reactivar proyectos de inversión pública de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s).

El proyecto de ley, a su vez, autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a otorgar un crédito extraordinario en favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación (TGN) destinado al fideicomiso.

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, en condición de fideicomitente, constituirá el FARIP con recursos del crédito extraordinario.

El FARIP será administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con un monto total de Bs 2.000 millones que tendrán la finalidad de otorgar créditos a las ETA’s para financiar las contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central del Estado.

De esa manera, las gobernaciones, municipios, autonomías regionales y pueblos indígena originario campesinos podrán reanudar la ejecución de proyectos de alto impacto que generarán empleos y reconstruirán la actividad económica a nivel local, favoreciendo a microempresas, obreros, transportistas, agricultores, profesionales, entre otros rubros.