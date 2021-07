Director del INRA no irá a la Comisión Agraria de Santa Cruz porque la señala de ser «una entidad política cien por cien»

Fuente: Unitel

«Donde haya escenario político el INRA no irá», fue la tajante respuesta de Eulogio Núñez, director nacional del INRA, tras ser consultado sobre su asistencia a la convocatoria hecha por la Comisión Agraria Departamental para tratar el tema saneamiento de tierras y avasallamientos.

Núñez, en entrevista con UNITEL, tildó a la comisión como una entidad «política cien por cien» y ratificó que prefiere reunirse de manera directa con los representantes de la CAO, Confeagro o la Cámara Forestal que son «mesas técnicas».

«La Materia agraria no se resuelve en cabildos, en escenarios políticos (…) la CAD me retrasa el saneamiento, 15 años no ha funcionado; me hacen perder el tiempo», insistió.

Para la Gobernación cruceña, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) está obligado por ley a participar de la Comisión Agraria Departamental (CAD). Incluso hizo una denuncia en contra del director departamental cruceño, Adalberto Rojas por que, debido a su inasistencia a las anteriores convocatorias, ha originado que se suspendan las sesiones.

Plantea una narrativa

Según Núñez, lo que pretende la Gobernación es crear una narrativa para que se ataque a su institución y así confrontar a las organizaciones que son afines a la Gobernación cruceña y al Gobierno central.