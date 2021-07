Dirigente de Adepcoca, Armin Lluta no asistió a reunión por temor a detención: «Nos acusan de la muerte del cabo»

Fuente: Unitel

Pablo Cambará Ferrufino

El Gobierno convocó a un diálogo para buscar una solución al conflicto que se tiene en la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca). El dirigente Armin Lluta justificó su inasistencia ante la posibilidad de que se lo detenga.

El último episodio negro que se tuvo en este tema derivó en la muerte del policía Miguel Ángel Quispe quien sufrió un impacto de bala. «No habían amplias garantías, nos están acusando sobre la muerte del cabo, es una persecución política. Por eso no asistimos, porque temíamos ser detenidos», dijo Lluta.

El dirigente remarcó que se ha buscado diálogo con instancias estatales pero sin éxito; sobre la convocatoria hecha por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, según dijo Lluta, no le permitieron ingresar a la comisión que envió su bloque a diferencia de lo que ocurrió con la comitiva que lideraba Elena Flores.

«(De nuestro lado) permiten ingresar a un solo dirigente y a nuestra asesora. No había una equidad ni equilibrio. La comisión llega a Adepcoca y los socios han rechazado este diálogo por lo que no se firmó el acuerdo», puntualizó .

Sobre Elena Flores la señaló de estar vinculada al Movimiento al Socialismo y que esta condición le da una ventaja que ‘inclina la balanza’ en su favor.

Derechos Humanos y la Iglesia Católica fueron propuestos por la directiva de Lluta para participar del encuentro pero no se le permitió su ingreso.

Unitel buscó la palabra de Elena Flores pero ella no aceptó la entrevista.