Carlos Federico Valverde Bravo

Claro, la tendencia casi natural, sería empezar con el tema tan oportunamente encontrado por el ministro canciller, del “agradecimiento” del Gral Terceros por la recepción de material antidisturbios (armamento no letal) a Argentina, pero es muy temprano para eso… hay que esperar que se muestre el “previo” de todo eso… y la verdad es que hay temas más importantes, considerando que el gobierno se calló en 3 idiomas (castellano, aimara y quechua, porque no les interesan los otros idiomas) con “el armamento” (material no letal) que prestó Ecuador, de manera que, mientras no se muestre todo, no se hagan las pruebas grafológicas, mientras no se sepa cuándo se solicitó el “material” lo dejamos por ahí, para entrar a marcar “otros” disparates que son, sin duda alguna, mucho más disparatados

A ver:

Economía: Las reservas están en $us 4.709-millones, eso significa una merma de 579 millones con respecto al 2020 y después de haber “criminalizado al FMI” (detención abusiva de Carlos Schlink) por la recepción de recursos de Asignación Especial de Derechos Especiales de Giro (DEG), a los que accedieron Evo Morales y Luis A Arce el 2009, sin permiso congresal (https://eldeber.com.bo/economia/en-2009-el-mas-acepto-una-operacion-similar-del-fmi-que-ahora-se-penaliza-sin-pedir-autorizacion-a-l_237137), se está complicando el panorama porque el gobierno necesita al menos 3.000 millones de dólares para equilibrar gasto público e inversiones, que, es cierto, fueron autorizados en el PGE 2021, pero, el Banco Santander, Organismo Financiero, contratado/encargado de gestionar en los mercados internacionales tomadores de esos bonos considera que estarían ante una tasa promedio de 10% mínimo y eso es lapidario, La verdad es que, si no acceden a bonos soberanos o negocian con Organismos Internacionales un programa con un gran acuerdo nacional la Pandemia, Reactivación y Economía, puede generar desequilibrios muy fuertes.

Al respecto, les recuerdo que Naciones Unidas, a través de la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Dra Barcenas, recomendó trabajar con recursos de FMI, que emitirán 530.000 millones de dólares para los países miembros. La pregunta es, Bolivia, no va a pedir apoyo del FMI? Esa es una de las salidas a las que están acudiendo varios países, entre ellos Argentina y México, cómo hacerlo, después de haber criminalizado la operación del organismo financiero es el tema. He ahí el disparate.

Disparate: Invasión política y agresiva de la Chiquitania. Hay maneras de acceder a la Tierra; hay maneras legales que pueden funcionar; hay una Comisión Agraria, hay una ABT, hay experiencias exitosas en Santa Cruz, donde hay un PLUS; hay herramientas con las que se debe trabajar, pero no, el gobierno está buscando incrementar su presencia política en el Oriente de manera prepotente, ostensiva, por la vía de asentamientos y sobrepuestos en comunidades nativas o no, ya asentadas o en tierras sin vocación agraria y no les importa la legalidad, su idea es copar territorio para demostrar y consolidar PODER y TERRITORIO. Tienen la idea de que el poder no se lo detenta sino que se lo ejerce y tras de ello van y uno sabe dónde comienzan estas cosas pero no dónde terminan aunque ya, de alguna manera el Ministrito del Castillo fijó foco en la UJC, la que quieren hacer aparecer como muy poderosa en el imaginario, cuando la realidad es que no están cerca de aquello, pero, cuando el poder manipula, puede generar sensaciones como esas. Otra vez: disparate.

Disparate: La propagandizada gestión de la vacunación para evitar que se vean los desastres en los hospitales públicos, la falta de pago a los profesionales por meses, la falta de ítems, las carencias de remedios. Convengamos que no sólo de 2 productos traídos de Rusia, se depende cuando se tiene COVID y que “traer antígenos” no soluciona nada, sino que es una parte de la cadena, importante sin duda, pero no da como para que hagan lo que hacen, fanfarria y música cada vez que llega un avión con material.

Don Jayson manda mensajes a los “agoreros”, como si Bolivia fuera el único país donde llegan las vacunas, cuando la realidad es que hasta hace menos de un mes no sabían qué iban a hacer y, menos mal que los chinos y los rusos se acordaron que en Bolivia hay litio y aparecieron las vacunas y los antígenos y dos remedios y ahora se vanaglorian de “comenzar la vacunación de las mujeres gestantes”, cuando les negaron ese derecho desde enero… cuántas mujeres gestantes fueron postergadas, enfermaron y cuántas murieron por falta de ese auxilio?

Y se pavonearon afirmando que habían hecho los trámites para ser alcanzados prioritariamente con las vacunas COVAX regalo de EEUU (J&J) cuando hay 3 paises aquí cerquita que reciben lo mismo. Eso es disparate y tontera (aumenta)

En el gobierno creen que preguntar o cuestionar es “tener tentación destructora” sin entender que en un país democrático preguntar y encontrar respuestas es un derecho de ciudadano, por eso sirve de nuevo la pregunta acerca de la vacuna Astra Zeneca porque es pertinente: están guardadas las segundas dosis en Santa Cruz? Es la pregunta que muchos de los vacunados con primeras dosis se hacen, porque las noticias recibidas desde India son preocupantes: no se va a exportar hasta que no contengan sus problemas internos y ahora con la nueva variante, eso apunta a prolongarse.

Tan difícil es encontrar una respuesta? No es culpa del gobierno que India no envíe, lo que se quiere saber es qué se va a hacer si colocaron lo guardado para segunda dosis como primera dosis; con qué van a reemplazar? O van a comenzar un nuevo periodo desde cero, con otra vacuna? No tener respuesta es otro disparate.

Y se puede seguir…. pero sería un disparate

Fuente: eju.tv