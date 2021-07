Docente que maltrató a alumnos se disculpa, pero pide a Facebook la lista de los que la insultaron

Fuente: paginasiete.bo

La docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms) de Tarija que insultó a los universitarios se disculpó de sus alumnos, pero les dijo que recibió muchos ataques en Facebook, por lo que pidió a la red social una lista de esos perfiles.

“Puede ser que yo sea la culpable, puede ser. Tengo de bueno que siempre reconozco lo que hago, aunque en las redes sociales me han puesto barbaridades. Me han llamado hasta hija de p…. Sabemos quiénes son porque he hecho mi denuncia al Facebook y me van a pasar el informe y, por supuesto, son perfiles falsos”, se le escucha decir a la profesora en otro audio que circula en las redes.

Las declaraciones ofensivas de la docente tarijeña se hicieron virales después de que los audios de sus clases virtuales circularon en distintas redes. En ellos se le escucha insultar a los alumnos de la materia de Oratoria Jurídica de la carrera de Derecho.

“Así me gusta, curso de m… O sea que en lo que dice la docente se tiran tres p…» es apenas una de las frases que se le escucha decir en plena clase.

En otro de los audios se escucha una conversación entre la docente y un estudiante:

“Nombre y apellido, rápido”, pide la catedrática. “Ever…”, responde el estudiante, pero el último apellido no suena claro, por lo que la docente pregunta dos veces más y al final le dice con tono despectivo: “Huy, de dónde serás vos. Primo del Evo”.

Al respecto, la profesora universitaria aseguró que “puede ser que haya tenido un exabrupto”, pero ella también fue víctima de agresiones en las redes sociales.

“Si he mellado la dignidad de cada uno de ustedes, les pido disculpas porque errar es humano, pero pedir disculpas es mejor”, indicó.

Pero luego no tardó en advertir a sus estudiantes: “Los que realmente han hecho las cuestiones (agresiones) se las verán pues, tendremos que ver para eso hay la justicia”.

Sobre el hecho, el Ministerio de Educación y el rectorado de la UAJMS anunciaron que abrirán una investigación por maltrato y discriminación.

