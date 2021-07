Dolka Gómez: «La violencia que ejerce el ministro Lima contra mí, afectan a mis hijos»

«El ministro Lima me mandó mensajes mediante el viceministro Siles de que me iban a destruir».

Fuente: Cabildeo

Tras verse impedidos de ingresar a la Sala Plena por una presunta orden superior, la Consejera Dolka Gómez reveló que recibió ofertas como el de una embajada para que deje el cargo.

Denunció acoso, amedrentamiento, persecución política y violencia de género del ministro de Justicia, Iván Lima, y de su viceministro, César Siles.

«El ministro Lima me mandó mensajes mediante el viceministro Siles de que me iban a destruir», señaló la magistrada Gómez. Lamentó la actitud del ministro de Justicia, ya que él es la autoridad llamada para dar garantías, para que no haya ningún tipo de violencia para la mujer.

«La violencia que ejerce el ministro Lima contra mí, afectan a mis hijos. No puedo dormir, no puedo estar con ellos y no puedo trabajar tranquila», dijo Gómez.

Aseguró que el ministro Lima está tratando de sacarla del cargo, que a diferencia de él me la gané con el voto del pueblo y no soy una funcionaria puesta a dedo.