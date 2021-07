Don Lothar tiene la meta de llegar al Centenario

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Dios va a querer que llegue al Centenario”, sostuvo el fiscal general del club Bolívar, Lothar Kerscher, quien se emocionó ayer al ver a la prensa deportiva que retornó a la cobertura en la zona de Tembladerani, luego de 16 meses de ausencia a ese escenario por la pandemia de la covid.

“Es lo que más quiero, le pido a Dios que me dé esa fuerza y me ayude para llegar a los 100 años de Bolívar. Ahí diré misión cumplida”, sostuvo Kerscher, que en noviembre de este año cumplirá 88 años de vida.

El dirigente formó parte del grupo de directivos que en 1975 comenzaron la construcción del estadio Libertador Simón Bolívar, de la zona de Tembladerani.

“Yo conocí este terreno cuando era un lugar abandonado y con el esfuerzo de varios dirigentes de esa época se levantó el estadio del club. El día que yo vea que se ponga la primera piedra será una alegría muy especial, por ese sentimiento y cariño que le tengo a la cancha del Bolívar”, agregó Kerscher.

El experimentado dirigente pidió a la hinchada que se tenga paciencia con el actual equipo que tiene la Academia y que en lo que va de la temporada aún no ha conseguido los resultados que se esperaban. “Deportivamente no estamos bien, hay que reconocerlo. No nos fue bien en las dos copas internacionales, pero tenemos la materia prima para que los jugadores muestren su total capacidad. Yo respeto la molestia de los hinchas, pero tengo seguridad de que volveremos a nuestra senda del triunfo”, dijo.

Sobre los jugadores extranjeros que llegaron al equipo, Kerscher comentó que “no estoy en contra de los foráneos, pero deben marcar diferencia”.