Dos primitas fueron víctimas de abuso sexual por parte de su tío

El terrible hecho ocurrió en reiteradas oportunidades.

Fuente: Red Uno

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, detuvo a un sujeto que tocaba en sus partes íntimas y violaba a dos menores de 11 y 15 años. Informaron que las víctimas son primas y el agresor es su tío, quien vivía con ellas.

La denuncia fue presentada por una de las tías, al conocer los terribles hechos, formalizó la denuncia en dependencias de la Estación Policial Integral (EPI) Sur. El tío de 40 años realizaba toques impúdicos a la menor de 11 años, la adolescente de 15 años fue víctima de violación.

“Las fechas no se tienen porque como son menores de edad no recuerdan los días de los abusos, indicaron que fueron agredidas en varias oportunidades. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizo la valoración psicológica y se estableció que la menor de 15 años sufrió violación y tocaba sus partes íntimas a la niña de 11”, indicó el My. Patrick Saavedra, de la FELCV.