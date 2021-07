Ecuador asume la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina

Fuente: ABI

Con el compromiso de impulsar la integración regional que permita fomentar la recuperación socioeconómica y brindar bienestar a los ciudadanos de la región, Ecuador asumió la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comunidad Andina para el periodo 2021- 2022.

En el marco del XXI Consejo Presidencial Andino, se realizó el traspaso de la PPT de Colombia a Ecuador, en un acto que contó con la presencia de los mandatarios Iván Duque de Colombia, Guillermo Lasso de Ecuador, Francisco Sagasti de Perú, el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco; el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, los cancilleres y ministros de Comercio, señala un boletín de prensa institucional.

El presidente Guillermo Lasso afirmó que, para Ecuador, la Comunidad Andina es, sin duda, el mecanismo de integración más sólido de la región y en perspectiva histórica, un proyecto ejemplar e identtario que ha sabido adaptarse, evolucionar y crecer. Dijo que la pandemia es una oportunidad para que la CAN se convierta en pilar fundamental para la recuperación económica y social. También aseguró que su gobierno continuará apoyando la consolidación del organismo.

“Asumimos la PPT con honor y compromiso”, sostuvo el mandatario.

“Deseo felicitar a la Secretaría General de la CAN, en la persona del doctor Jorge Hernando Pedraza, por este apoyo, por este trabajo. Espero continuar con su respaldo, con su dedicación y su compromiso para continuar con la tarea iniciada por el presidente Duque», señaló.

Al realizar un balance de la gestión de la PPT colombiana, el presidente Iván Duque resaltó los logros alcanzados, como el Estatuto Migratorio Andino, la entrada en aplicación de la norma que reduce gradualmente los costos de roaming internacional entre los cuatro países, el Observatorio de transformación empresarial de las mipymes, el reglamento de funcionamiento del Observatorio en materia de mercurio, la Carta Ambiental, el régimen para proteger la marca país en la región y el impulso a temas como la economía naranja, el apoyo a las pymes, el empoderamiento de la mujer y otros.

«Debo hacerle hoy un reconocimiento especial al secretario general de la CAN, a nuestro compatriota Jorge Hernando Pedraza, que asumió este reto hace dos años y que ha impulsado todas estas políticas y junto al personal de la Secretaría, el Parlamento Andino, la Universidad Simón Bolívar, el Tribunal Andino ha mostrado que la institucionalidad andina está fuerte y quiere progresar», manifestó.

Por su parte, el presidente Francisco Sagasti saludó que los países andinos continúen trabajando conjuntamente para fortalecer el proceso de integración, dándole un nuevo curso que sea mucho más útil y beneficioso para nuestros países y sus ciudadanos. Asimismo, destacó el plan de trabajo desarrollado por Colombia como PPT.

En tanto, el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia resaltó que al ser la Comunidad Andina el organismo más antiguo, sólido y multidimensional de la región, los países deben continuar avanzando para mantener una unidad y hacer que los beneficios lleguen a los 111 millones de ciudadanos.

En el Consejo Presidencial Andino, el Secretario General de la CAN agradeció al presidente Iván Duque por liderar con dinamismo y determinación la Presidencia Pro Tempore de ese organismo, donde gracias a su impulso y a las acciones implementadas en diversos ámbitos de acción, se aprobaron 21 nuevas decisiones supranacionales.

El jefe del organismo destacó el trabajo conjunto entre los cuatro países con el apoyo de la Secretaría, que permitió que la Comunidad Andina se convierta en un vehículo para la reactivación económica y social y dio la bienvenida al presidente de Ecuador y a su gobierno que desde hoy ejercerán la PPT, reafirmando su disposición de continuar avanzando por el camino de la integración, buscando el mejoramiento de vida de los todos los ciudadanos.

«Quiero expresar, presidente Lasso, lo que en la nación ecuatoriana significa la acción de su gobierno: más Ecuador para la CAN y más CAN para Ecuador, pero presidente Duque, usted nos deja una CAN, más para el mundo», sostuvo.