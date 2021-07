Edmundo Novillo: “Que la ministra argentina demuestre si el gobierno de Evo realizó el pedido (sobre material bélico)”

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Así respondió el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a las preguntas de EL DEBER…

_La ministra argentina Sabina Frederic indicó que se inició el proceso de ingreso de los pertrechos argentinos al país tres días antes de que Evo Morales renuncie a la Presidencia. ¿Qué información tiene usted?

Investigado, lo que tenemos es la llegada a Bolivia del avión E-130 el día 13 de noviembre, eso lo tenemos documentado. Por procedimiento, un avión de alguna fuerza aérea extranjera que ingresa al país debe recibir autorización de la Cancillería. En este caso, la Cancillería autoriza el aterrizaje del avión con un contingente de personal de la Gendarmería. Hasta ahora tenemos el dato que fueron 11 personas, y un listado de armamento, perdón de material bélico. Es una buena cantidad de diferente naturaleza el armamento bélico. Luego de esto, el mismo día 13, el general (Gonzalo) Terceros agradece, mediante una nota que envía a la embajada de Argentina dónde hace mención a un armamento, perdón material bélico que está recibiendo, y hace una descripción. La entrega consiste en 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC. Este agradecimiento es expreso porque dice: “la colaboración prestada desde esta institución en el marco del apoyo entre nuestros países.” dice.

Están los sellos del general Terceros y está el sello del agregado capitán de fragata Roberto Ariel Gestos, de la misión Naval argentina en Bolivia.

Lo que me ha llamado profundamente la atención es que esta lista de material no coincide con la lista que oficialmente se ha registrado en la Fuerza Aérea. Existe otro tipo de material, eso se debe indagar.

_¿Podemos conocer esa nota que usted refiere?

Eso lo vamos a entregar a las instancias que están investigando de manera oficial

_¿Puede enumerar qué material recibió la FAB?

Sí, sí, le mando una foto de la nota por WhatsApp.

_¿Me refiero a la lista que no fue divulgada?

Era material bélico, y esto está fechado, sale el 12 de noviembre de Argentina, nos llega el 13 a Bolivia. Es una descripción larga. No quisiera anticipar nada a los medios por la especulación que pueda surgir, yo voy a entregar todo este listado a las instancias investigativas pertinentes.

_¿Ni siquiera una lista de los ítems que no están descritos en la carta del general Terceros?

Yo le confirmo que todos esos ítems no están en la nota que fue enviada por Terceros y que describe solamente seis ítems.

_El descrito en la carta de Terceros no es material bélico, sino antimotines.

Es un material bélico de agentes químicos, así está descrito.

_¿En la otra lista hay armas letales, ministro?

Habría que ver si son armas, material de guerra, ¿no? Eso tendría que decirlo algún experto en armas, porque están varias cosas, usted sabe que hay que diferenciar bien y con un criterio técnico.

_¿Qué opina sobre lo dicho por la ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, de que el trámite para que traigan pertrechos y personas se inició cuando Evo era presidente?

Este dato no existe en nuestros archivos. No sé de dónde lo sacan. No tengo conocimiento, no está en los archivos de las FFAA. La exministra tendría que mostrar documentos de la solicitud de apoyo oficial que haya pedido en el gobierno de Evo Morales, porque aquí no hay que especular, hay que demostrar con documentos de manera oficial.

_Es la actual ministra

Que la ministra argentina demuestre oficialmente si el gobierno de Evo Morales realizó el pedido para que se pueda hacer una evaluación real, pareciera nomás una mención de tipo verbal, sin ninguna validez.

_Está la verificación de la recepción, pero efectivamente no hay la verificación de la solicitud, por lo tanto, ¿usted cree que la solicitud se haya podido hacer durante el Gobierno de Evo?

Usted está metiéndome en un campo subjetivo, no tengo costumbre de entrar a campos subjetivos. Debe ser usted respetuoso con sus preguntas, no me meta usted en campos subjetivos.

_Estos procedimientos, usted que es ministro de Defensa conoce que no se hacen de un día al otro; ¿se debió hacer con anticipación?

Eso es lo que usted está afirmando, lo que usted cree, quiere hacer una valoración subjetiva que yo no comparto, eso hay que mostrarlo objetiva y documentalmente. Sea responsable usted de cualquier tipo de investigación. Para hacer este tipo de análisis y para hacer este tipo de especulaciones sujétese a documentos, documentos reales, originales y probados. No especule.

_No se moleste por favor, mi intención no es molestarlo, es hacer mi trabajo.

Le digo que sea respetuoso.

_¿Este tipo de material bélico tiene que haber sido solicitado por un Gobierno, o puede ser solicitado directamente de Fuerza Aérea a Fuerza Aérea?

Puede haber varias formas. No sé de qué manera y de qué forma ha entrado este material, eso es precisamente lo que está en investigación, lo que se ve aquí es que el general Terceros agradece al embajador de Argentina, y el día 12 se despacha este cargamento con bastante cantidad de material bélico y llega el 13 a Bolivia y ese día se despacha, y la señora Añez, la señora usurpadora para nosotros, estaba en funciones desde el día 12, en los documentos se demuestra que todo ingresa el día en que la señora ya estaba en funciones, inclusive parte de Argentina cuando la señora ya estaba en función.

_¿No es entrar en un campo subjetivo acusar sin saber cómo ni cuándo se originó el proceso?

Tengo documentos y señalo aquello que puedo respaldar.

