El desgarrador testimonio de la esposa de Carlos Schlink: depresión y lamento en una familia recién formada

Mauricio David Vasquez Carvajal

Con lágrimas y con medicación para hacer frente a su batlla, Wendy Porras, esposa de Carlos Schlink, exviceministro del Tesoro y Crédito Público, dio los detalles sobre la situación que tuvo que vivir respecto a la detención la exautoridad del Gobierno transitorio. Todo comenzó antes de abordar el avión que los llevaría a su viaje de luna de miel. Reveló que debido a esta situación, su esposo está sumido en una profunda depresión.

Schlink fue encarcelado esta semana por el caso FMI (Fondo Monetario Internacional). El Ministerio Público señala que gestionó un crédito con el ente internacional por $us 327 millones, el cual fue desembolsado en la gestión del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, sin la autorización de la Asamblea Legislativa.

Notablemente afectada por la aprehensión de su esposo, Porras relató que Schlink fue retenido en Migración (entre el sábado y domingo 25 y 26 de junio) antes de abordar el viaje que los llevaría junto a ella a Punta Cana (República Dominicana). “Un policía le aviso que no podía viajar por una alerta migratoria y recién lo notificaron en el aeropuerto, tras varias horas de espera”, señaló. Tuvo que ingresar a una carceleta solo por la notificación migratoria.

Según el relato, luego de ser notificado en el aeropuerto Viru Viru, tras de varias horas de estar detenido y sin siquiera poder ir a su casa para buscar ropa con que abrigarse del ‘sur’, Schlink fue liberado y conminado a viajar a La Paz para que preste su declaración. “Teníamos la plena certeza de que era un malentendido y que el caso se resolvería, pero no fue así”, expresó. De madrugada tuvo que buscar ayuda ante la incertidumbre de la situación.

El exviceministro fue aprehendido luego de prestar su declaración en la sede de Gobierno. Porras, que se encuentra en La Paz, aseguró que su esposo nunca recibió ninguna citación o notificación sobre el caso. Por ello, es que estaban viajando de luna de miel tranquilos. “Si hubiéramos sabido, hubiéramos tratado de resolver el problema”, dijo Porras.

La esposa de Schlink no entiende la razón por la cual el exviceministro fue aprehendido. Espera que no sea trasladado a ningún centro penitenciario y que la situación se resuelva. “Estoy segura que volverá junto a su familia, que es donde debe estar. Tengo fe de que va a salir, él no merece estar preso”, dijo entre lágrimas, a tiempo de señalar que se encuentra deprimido.

En este caso se investiga el crédito de $us 327 millones que gestionó el gobierno Áñez del FMI. El dinero fue desembolsado, a pesar de que la transacción no estaba aprobada por el Legislativo. El Banco Central de Bolivia (BCB), ya en el periodo del gobierno del MAS, determinó devolver esos recursos, aduciendo que hubo irregularidades, aunque eso implicó que el Estado boliviano pague intereses al organismo.