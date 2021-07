El directorio de San José agoniza: ‘Ya no hay más que hacer’

Fuente: eldia.com.bo

Sebastián Bueno Flores está a horas de renunciar al cargo de presidente del club San José por los problemas económicos que impiden cumplir con su gestión, a dos meses de su elección, y como último movimiento propuso a un inversor, que será analizado por el Tribunal de Honor.

Fernando Bueno, delegado del club ante la FBF y padre de Sebastián, sostuvo una conversación vía telefónica con el presidente del Tribunal de Honor, Ernesto Aranibar, para informarle que hay un inversor con dos millones de dólares interesado en el club, pero a cambio pide una garantía por el monto.

«Hoy (en referencia al miércoles) fue el último impulso que dimos: ¿Qué ofrecen? Y es la última opción para ir al plan A (pagar deudas del TRD y de la FIFA, que ascienden a un millón y medio). No supo contestarme», declaró Bueno.

En la asamblea del lunes, los 50 socios asistentes decidieron iniciar un proceso contra Sebastián Bueno ante el Tribunal de Honor por abandono de sus funciones. Para su descargo, Bueno dejó Oruro hace dos semanas para regresar a Santa Cruz eludiendo la orden de aprehensión que existe en su contra como titular de los santos por una demanda laboral de una exfuncionaria del club.

Fernando Bueno explicó que: «El inversor pedirá garantías al pueblo de Oruro. Uno es asaltante, uno es ladrón, uno está queriendo quitarle su patrimonio, ese es el verso que manejan. Es difícil darle seguridad legal a alguien que podrá plata, porque se supone que pondrá para ganar y no para regalarla y eso complica cualquier negociación con empresas».

Pese al descontento de los socios y del Tribunal de Honor con la gestión de Bueno, han buscado al empresario para que firme documentos y permitir la habilitación de jugadores de la gestión 2020 bajo la condición de adendas.

«Es difícil hacerle entender al socio, que está encerrado en su círculo, en su nube, de que todo el mundo le hace daño a San José y no aportan con nada positivo, no aportan con sugerencia constructivas para sacar adelante. Ya no hay más que hacer, es inminente lo que va a pasar con el club», declaró Fernando Bueno en entrevista con el programa Facetas Deportivas de Santa Cruz.

/El Día/APG