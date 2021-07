El ex novio de Anne Hathaway reveló detalles de su pasado con la actriz: del amor a una condena por un fraude millonario

Raffaello Follieri estaba en pareja con la ganadora del Oscar cuando fue arrestado en 2008. “Nunca más volví a hablar con ella”, aseveró el italiano en una reciente entrevista

Anne Hathaway y Raffaello Follieri (Foto: WireImage)





El ex novio de Anne Hathaway, Raffaello Follieri, relevó que la ganadora del Oscar nunca más habló con él después de que fue arrestado por fraude en 2008. Sobre su repentina separación en una reciente entrevista, Follieri dijo que “nunca” supo más nada de la actriz estadounidense, con quien estaba saliendo en ese momento, una vez que fue detenido.

“Esa noche Annie me llamó desde Los Ángeles donde estaba haciendo prensa”, recordó el ex presidiario al tabloide británico The Daily Mail. “Estuvimos hablando por teléfono durante 10 minutos sobre cuándo podría volver a casa”, continuó.

“Si mal no recuerdo, las últimas palabras de Annie fueron ‘Te amo por siempre’ y terminamos la llamada. Eso fue a las 2 a.m. del 24 de junio de 2008 “, continuó. “A las 6 de la mañana me arrestaron. Nunca más volví a hablar con ella “.

La actriz y el promotor inmobiliario italiano salieron durante cuatro años después de conocerse en 2004 a través de amigos en común en una cena.

“Creo que tomó una decisión empresarial. Decidió que salvar su carrera era lo más importante. No estoy amargado. Puedes mirarme a los ojos. No tengo rabia, pero me han herido”, afirmó Follieri al hablar sobre su pasado con la actriz de 38 años.

Anne Hathaway y Raffaello Follieri en 2005 (Foto: FilmMagic)

Los fiscales acusaron a Follieri de estafar hasta USD 6 millones a inversores inmobiliarios mientras se hacía pasar por un alto funcionario del Vaticano.

Follieri se declaró culpable de 14 cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración en un tribunal de Nueva York como parte de un acuerdo alcanzado con la fiscalía y pasó casi cinco años tras las rejas. Si el caso hubiera ido a juicio, se enfrentaba a una posible sentencia de 160 años. Tras salir de prisión, fue deportado a Italia y se le prohibió ingresar a los Estados Unidos.

Esta es la primera vez que Follieri habla abiertamente sobre lo que se conocería como el escándalo Vati-Con. La justicia de EEUU determinó que el empresario italiano mintió sobre sus vínculos con el Vaticano. El dinero de los inversores, el más destacado de ellos Ron Burkle, el multimillonario de capital privado más conocido por su estrecha amistad personal con el ex presidente Bill Clinton, se utilizó luego, dijeron los fiscales, para financiar el lujoso estilo de vida que Follieri llevó con su famosa novia.

Además de los jets y yates, la cuenta de gastos de su empresa pagó comidas en lujosos restaurantes, flores, gastos médicos para él, sus padres y Hathaway, y un servicio de élite para pasear perros para Esmerelda, el labrador marrón de la pareja.

Un amor a primera vista que terminó en un escándalo

Anne Hathaway y Raffaello Follieri (Foto: FilmMagic)

Durante cuatro años, una Anne Hathaway enamorada le decía a cualquiera que escuchara que su carismático novio Raffaello Follieri era “un dios”. La llevó por todo el mundo en jets y yates, gastando 107.000 dólares en un avión privado para una fiesta de Nochevieja en la mansión del diseñador de moda Oscar De La Renta en República Dominicana, donde Bill y Hillary Clinton también eran invitados. Pasaban los fin de semana en el Ritz de París, el Excelsior en Roma, el Dorchester en Londres y muchos otros hoteles de primera clase, cuando no estaban en su opulento apartamento de USD 30.000 al mes en Manhattan.

Follieri, quien afirmó tener estrechos vínculos con el Vaticano, entretuvo a algunas de las personas más ricas del mundo mientras buscaba inversores para comprar propiedades pertenecientes a la Iglesia Católica. Hathaway estaba, la mayoría de las veces, a su lado.

Fue, dijo, una relación “ardiente” con muchos costosos obsequios.

“Tenía 25 años cuando nos conocimos en 2004. Pasamos muchos momentos felices. Pensé que nada era el límite para mí “, dijo Follieri. “Recuerdo una noche cuando Annie estaba filmando en otro país, yo estaba en el apartamento [en el piso 47 de la Olympic Tower con vistas a Central Park] mirando por esta ventana increíble y sintiendo que podía hacerlo cualquier cosa que quisiera. Un día estaba en la Olympic Tower y al siguiente en confinamiento solitario en una celda de Nueva York”, dijo. “Cuando eres joven, intentas hacer las cosas rápidamente. Yo tenía 20 años. Fui superficial. Cometí errores”, agregó.

“Si ella [Hathaway] hubiera querido contactarme, sabía cómo comunicarse conmigo a través de mi familia y mis amigos. No lo hizo. Habíamos estado peleando mucho, como hacen muchas parejas, pero todavía estábamos en una relación. Estaba roto en mil pedazos”, aseveró.

Raffaello fue trasladado a cuatro cárceles diferentes. “El centro de detención en Brooklyn fue el más difícil”, dijo. “Había 120 personas en una habitación con dos baños. Excremento en las duchas. Fue terrible, terrible, con ratas debajo de las camas. La comida que nos dieron estaba tan podrida que me enfermé. Ahí es donde mi religión me dejó un poco. Algunos dicen que es por lo que Dios nos hace pasar para probarnos, pero yo no lo veo así. Todavía creo en Dios, pero me quedo fuera de la iglesia“

“No dormí en la cárcel porque siempre estás alerta de que suceda algo, de que alguien venga por ti, así que debes estar preparado. Eso se queda conmigo. Duermo muy poco, tres o cuatro horas como máximo”, relató.

Los amigos de la estrella dijeron en ese momento que estaba “desconsolada” por la separación. En una entrevista con la revista W la actriz aseguró que pasó “una semana en estado de shock en la casa de un amigo” poco después del arresto de su pareja.

Follieri ha construido un nuevo imperio empresarial que eclipsa sus ambiciones en aquellos embriagadores días de Hathaway. Su empresa, Follieri Energy, tiene activos que incluyen 162 estaciones de servicio, por un valor de más de 150 millones.

Follieri, de 43 años, volvió a encontrar el amor con su esposa Konstantina. Tienen una hija de 4 años, Pasquale, y tienen otra niña en camino. En tanto, Hathaway se casó con Adam Shulman en 2012. Tienen dos hijos, Jonathan y Jack.