El INRA descarta participar en la Comisión Agraria y asegura que no permitirá asentamientos y tráfico de tierras

Fernando Rojas Moreno

En Santa Cruz, el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, oficializó que esa entidad no participará mañana de la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental (CAD) propuesta por la Gobernación cruceña y que en el marco de sus competencias establecidas en la normativa vigente actual no permitirán asentamientos ni tráfico de tierras en el territorio nacional.

Referente a la CAD, el director del INRA, justificó que no participarán porque se encuentra descontextualizada del nuevo diseño competencial establecido en la Constitución Política del Estado y no ejerce la representación de todos los actores productivos actualmente que hoy rigen en la realidad rural. Además, cree que carece de legitimidad y no cumple los procedimientos formales y legales para su funcionamiento. “El INRA se va a relacionar directamente con los sectores productivos (pequeños, medianos y grandes propietarios) para encarar el proceso agrario, sin intermediación, en el acceso y tenencia de la tierra”, enfatizó.

En lo que respecta al tráfico de tierras, Núñez afirmó que se constituye en un delito en el marco de la Ley 477 y “el INRA en atribución a sus competencias no permitirá invasiones ni tráfico de tierras. Seremos muy riguroso y no se va permitir asentamientos en las áreas de competencia del INRA. Estamos hablando de tierras fiscales disponibles y en proceso de saneamiento de una propiedad agraria. En estos casos o en asentamiento legales que el INRA ha otorgado. Ahí tenemos competencia y vamos a ser rigurosos venga de donde venga y seremos muy rígidos”, anotó.

Finalmente, Núñez ratificó la voluntad de diálogo del INRA con todos los sectores rurales para atender sus demandas y resolver controversias agrarias mediante el principio fundamental de la conciliación.