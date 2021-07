El MAS planificó que 2.000 personas lleguen a La Paz para enfrentar bloqueos en 2019, según Terceros

El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en su declaración informativa dijo que no conocía la procedencia de las 2.000 personas del que habló Morales, pero aclaró que el encargado de esa “misión” era el exministro Carlos Romero y la otra exautoridad que tenía conocimiento era Álvaro García Linera.

Foto: Archivo/Página Siete.

Fuente: ANF

La Paz, 5 de julio. – El gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019 tenía previsto el ingreso de 2.000 personas para hacer frente los bloqueos y movilizaciones en contra de su administración, en medio de la crisis política que vivía el país producto del presunto fraude electoral, según las declaraciones informativas a la Fiscalía del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros.

Terceros, en su declaración a la Fiscalía señaló que en una de las primeras reuniones sostenidas entre 5 al 7 de noviembre del 2019 en la Residencia presidencial de la zona de San Jorge en La Paz, el expresidente Evo Morales preguntó al ahora exministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre los 2.000 “compañeros que estamos trayendo” a La Paz para enfrentar los bloqueos que se suscitaron tras las denuncias de presunto fraude.

“El comandante en Jefe (de las Fuerzas Armadas Williams) Kalimán les dio a las autoridades políticas un pantallazo de la situación social, indicando que era muy, pero muy conflictiva y que había una tendencia de que personas del interior del país iban a venir a La Paz a magnificar los bloqueos de la ciudad. Recuerdo que el Presidente le dijo a Kalimán que no se preocupe que ya habían visto eso. Ahí le pregunta al ministro Romero de manera textual: `Cómo es de los dos mil compañeros que estamos trayendo para enfrentar a los que están bloqueando en las calles…Romero le dijo: `esta noche llegan, pero hay problemas´”, señaló en su declaración informativa.

También declaró que Romero le dijo a Morales que existía problemas para alojar a las 2.000 personas que se pretendía ingresar a La Paz. “Entonces el presidente Evo Morales le ordena a Kalimán: ‘Ustedes los alojaran…´, Kaliman pregunta ¿dónde? y Evo Morales se dirige al Comandante del Ejército, Gral. Mendieta y le dice: `En el Cuartel Ingavi hay un Coliseo, ahí alójelos…´”, expresó.

Mendieta habría señalado que eran muchas personas para aojarlos en el cuartel Ingavi; entonces la exautoridad se dirigió a Terceros para sugerir que los alojen en el coliseo ubicado en el ingreso del Transporte Aéreo Militar (TAM), pero la respuesta de Terceros fue que ese lugar estaba a cargo el Ministerio de Deporte, ahora viceministerio. “Entonces se dirige al Ministro Romero y le dice que el Ministro de Deportes Montaño los aloje. Esto fue lo tratado respecto a ese día”, se lee en la declaración informativa.

Dijo que en esa primera reunión en la Residencia presidencial de San Jorge participaron las ahora exautoridades: el presidente Morales; el vicepresidente Álvaro García Linera; el ministro de Defensa, Javier Zavaleta; el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el ministro de Gobierno, Carlos Romero y como máximo representante del Mando militar estaba Kalimán.

Señaló que no conocía la procedencia de las 2.000 personas del que habló Morales, pero aclaró que el encargado de esa “misión” era el exministro Carlos Romero y la otra exautoridad que tenía conocimiento de ello era Álvaro García Linera.

Informó que en la segunda reunión sostenida entre el Alto Mando militar y autoridades del Poder Ejecutivo, el ahora excomandante Kalimán informó a Morales sobre la situación crítica que el país atravesaba por las amenazas de sectores radicales quienes pretendía tomar cuarteles, aeropuertos y hacían pronunciamientos de “guerra civil” desde los sectores campesinos.

“Donde el Presidente le dijo ‘cuál era la situación de las FF.AA. y si podían repeler esto’, el Gral. Kalimán informó que las FF.AA. no contaban con munición no letal ni equipos antimotines, solamente con munición de guerra y que no podíamos salir a las calles a menos de que él nos dé”, subrayó Terceros en sus declaraciones ante la Fiscalía.

Sin embargo, después salió Morales a decir a la prensa que no sacó a las FFAA para evitar muertes en los conflictos sociales que ocurrieron en el 2019.

Tras la dimisión de Morales y García Linera, se desató una ola de inseguridad y violencia en el país protagonizada por sectores que rechazaban la renuncia del líder del MAS. Se quemaron unidades policiales en El Alto, al igual que los buses Pumakatari, la casa del exrector de la UMSA, Waldo Albarracín, entre otros actos.

Por el caso de “golpe de Estado, la juez Noveno de Instrucción en lo Penal determinó la detención preventiva del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Mientras que el excomandante de la Armada Boliviana, almirante Gonzalo Jarjuri, fue remitido al penal de Patacamaya por el caso de supuesto «golpe de Estado».