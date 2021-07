El ‘Oso’ Mier recibirá el Premio Anual de la Cámara Departamental del Libro

El productor y director de teatro, Adolfo Mier Rivas, recibirá el Premio Anual de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz.

Es un ‘oso’ grande. Oruro lo parió, pero Santa Cruz lo amamantó hasta convertirlo en un ser fornido. ‘Oso’ le dicen a Adolfo Mier Rivas, el hombre de la mente que no para de crear y crear. Ahora, este boliviano brillante ha sido elegido para estampar su nombre en el Premio Anual de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz, que se entrega anualmente. Dicha insignia le será dada en la vigesimosegunda versión de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra la noche del 2 de agosto en el salón Oscar Barbery Justiniano de Fexpocruz, a las 20:00.

Estos días, la presidenta de la ‘Cámara’, Ruth Hohenstein, le entregó la carta de nombramiento y Mier Rivas se sorprendió por la elección. “Es un reconocimiento que aprecio mucho y que me llega en un buen momento, porque me han pasado muchas cosas en los últimos meses”, manifestó y agregó: “Me divierto escribiendo mis obras. No me considero un literato, sigo siendo un escribidor afortunado que tiene la dicha de decir que ha hecho algunas cosas y ahí están los resultados”. Esas cosas, en realidad, llevan a cuestas una gran carrera prolífica en el teatro.

El 16 de agosto cumplirá 82 años. Ahora, el regalo ya le llegó adelantado. El premio le llega con una mención especial en promoción, difusión, lectura y apoyo a las bibliotecas. Él todavía no se ve ‘viejo’ y cree que disfruta de una buena ‘juventud’. Tiene la diabetes controlada y no sufre de ninguna enfermedad. Ha escrito 17 libros (15 de teatro y dos de relatos) y ya alista el libro número 18. Una tarea pendiente es poner en escena a ‘Niña camba’ y espera poder hacerlo muy pronto. “La vida dispondrá de cuándo bajaré el telón”, sentencia.

Biografía

Adolfo Mier Rivas nació en 1939. Tiene seis hijos. Es periodista, escritor y dramaturgo. Estudió Ciencias y Técnicas de la Opinión Pública en la Universidad Católica de Cochabamba. Vive hace 36 años en Santa Cruz de la Sierra. Comenzó a escribir teatro en 1966 y ha montado más de 150 espectáculos a la cabeza de sus compañías Hombres Trabajando, Chaplin Show y Show de Mier. Fue director de Chaplin y ahora es de Multiteatro. Fue jefe de Redacción del diario Los Tiempos, codirector del diario Clarín de Cochabamba, jefe de prensa de los canales 4 y 5 de Santa Cruz y columnista de varios diarios de alcance nacional.