El pequeño Jonathan será intervenido quirúrgicamente para darle una mejor calidad de vida

Fuente: Unitel

Keiner Sejas

Luego de conocerse el caso del abandono de un bebé de 1 año y cuatro meses por parte de su madre, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) inició con las gestiones correspondiente para poder colaborar a este menor.

Jonathan es el nombre del pequeño que fue encontrado por una vecina este pasado fin de semana en plena vía de la zona de Molle Molle, en Cochabamba. La mujer relató que el menor estaba envuelto en un aguayo y con un globito en la mano.

Posteriormente, su abuelita, Gabriela Poma, acudió hasta la Defensoría de la Niñez en busca del pequeño, donde pudo recogerlo y llevarlo nuevamente a su hogar.

La señora Gabriela confiesa que la madre de Jonathan tiene problemas de alcoholismo, por lo cual, no se haría cargo de su hijo, pero ella está dispuesta a cuidar a su nieto pero no cuenta con los recursos necesarios.

Mariela Arce, directora del Sedeges, manifestó que tras conocer sobre este caso, la Gobernación gestionó que el pequeño reciba atención en el Hospital Manuel Asencio Villarroel para hacerle una evaluación sobre su estado de salud ya que Jonathan nació con una malformación y no tendría ano, por lo cual, hace sus necesidades a través de un orificio en el estómago.

Arce informó que el pequeño requiere de una cirugía que es posible llevarla a cabo en este mismo nosocomio, a la cual será sometido, pero la abuelita de Jonathan necesitará ayuda y recursos para el cuidado post quirúrgico, por lo que se lanzará una campaña para recaudar fondos.

La señora Gabriela reconoce que la madre del niño no es responsable de sus hijos, ya que habría otra niña de dos años que necesita de ayuda.

“Yo la denuncié en la Defensoría porque quería que me den un poder, la custodia para que yo me haga cargo (de sus nietos), la han citado pero no se ha presentado”, contó la mujer a UNITEL.

Jonathan y su hermanita requieren de toda la ayuda necesaria, ya que su familia es de escasos recursos, por lo que cualquier aporte que quiera realizar la población puede realizarla comunicándose a los números: 72247719 – 74303919.