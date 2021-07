El último Play Station 5 del Banco Económico fue para un cliente de Quillacollo

Con esta entrega, el Banco Económico concluyó una exitosa campaña donde sorteó un Play Station 5 cada mes entre sus clientes que abrieron la Cuenta Premium Digital a través de la Banca Móvil.

Abrió su Cuenta Premium Digital del Banco Económico hace un año en plena cuarentena rígida y nunca se imaginó que sería el ganador del último Play Stations 5 que la entidad financiera sorteó entre sus clientes, concluyendo así una exitosa campaña a nivel nacional. Oswaldo Rodríguez Valencia (32) es un desarrollador de Software de la ciudad de Quillacollo en Cochabamba, y no escondió su emoción al recibir su premio, el mismo que utilizará con todos sus sobrinos, que también son aficionados de los videojuegos.

“Me siento muy feliz. Me enteré que era el ganador del premio porque unos parientes me avisaron y después me llamaron del banco para entregarme el premio. Abrí mi cuenta en plena cuarentena rígida porque el Banco Económico brinda el mejor servicio digital del mercado”, señaló Rodríguez.

Oswaldo comentó que optó por la Cuenta Premium Digital del Banco Económico porque a través de la banca móvil le brinda todas las comodidades para realizar sus actividades bancarias personales de manera digital y sin salir de casa, preservando así por el bienestar de toda su familia.

“Al concluir esta campaña, nos sentimos muy complacidos que nuestros clientes de todas partes del país fueron los ganadores de los Play Station 5 que sorteamos cada mes. Esta vez fue para un cliente de Cochabamba y sabemos que todos disfrutan de sus premios, así como de las comodidades en los servicios que ofrecemos con la Cuenta Premium Digital”, señaló Rossio Sanchez, Jefe Regional Comercial de Banca Personas del Banco Económico.

La entrega del premio se realizó en las oficinas del Banco en la ciudad de Cochabamba con la presencia del Notario de Fé Pública Nro. 35, Luis Alberto Ballivián, ejecutivos y clientes del Banco.

La apertura de la Cuenta Premium Digital es 100% virtual a través de la Banca Móvil y los clientes reciben su tarjeta de débito en casa. Al concluir esta exitosa campaña del sorteo mensual de un Play Station 5 entre sus clientes, el Banco Económico anuncia muchas sorpresas más en los próximos meses.