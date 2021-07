Elon Musk le desea éxito a Branson en su vuelo espacial y se prepara para ver el lanzamiento de Virgin Galactic

Previo al lanzamiento de Virgin Galactic, Blue Origin afirmó que el vuelo de su rival no podrá considerarse como espacial, porque la nave no alcanzará la altura de 100 kilómetros y por lo tanto no va a cruzar la línea de Kármán, considerada la división entre la atmósfera y el espacio exterior.

2 days until #Unity22! Watch the launch live this Sunday at 6am PT | 9am ET | 2pm BST with @StephenAtHome @thegreatkhalid @Cmdr_Hadfield @KellieGerardi @virgingalactic pic.twitter.com/tpjIqeVE0L

— Richard Branson (@richardbranson) July 10, 2021