En Cochabamba barajan vacunación obligatoria, pedir certificado y no avisar marcas

Ante la poca afluencia de personas a la vacunación anticovid, el Sedes baraja pedir un certificado para trámites y la Asamblea propone que la inmunización sea obligatoria.

El certificado de vacunación se podría exigir para trámites bancarios y otros.

En tanto, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba analiza la viabilidad de una norma para obligar a los funcionarios públicos a vacunarse, explicó el asambleísta Sergio de la Zerda (MAS).

El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, indicó que hubo un descenso significativo de asistencia de personas mayores a los 30 años a los puntos de vacunación masiva. La aplicación diaria bajó de más de 2 mil a menos de 700 personas.

Adelantó que “se ha analizado usar la misma estrategia que se ha aplicado con el personal de salud”. Consistía en que las personas que no quieren vacunarse firmen el formulario de rechazo que está en la página web del Ministerio de Salud.

“Con eso nosotros podremos saber cuántas personas no quieren vacunarse y así utilizar esas dosis en la población que sí quiere”, dijo Mamani.

El coordinador del Sedes indicó: “Estamos viendo algunas estrategias para que la vacunación se masifique, una estrategia puede ser que las entidades financieras pidan el certificado de vacunación para que puedan realizar los trámites, estamos haciendo las gestiones para que sea aprobada”.

Sin marcas

Otra estrategia es dejar de difundir las marcas de las vacunas anticovid para evitar que la población seleccione, porque “todas las vacunas tienen un efecto positivo a largo y corto plazo”, dijo el coordinador de la Dirección del Sedes, José Sejas.

“Algunos municipios están gestionando la llegada de determinado tipo de vacunas. Solicitamos que no digan qué tipo de vacuna es o que publiciten una determinada vacuna, porque todas son adecuadas para la población”, declaró.

El responsable de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, indicó que todas las vacunas fueron creadas para generar inmunidad en el cuerpo y “si queremos quitarnos el barbijo en los siguientes meses, tenemos que alcanzar una cobertura superior al 80 por ciento de la población”.

“Sea por encima del 50% o por encima del 10 por ciento de efectividad, es un porcentaje que nos va a proteger. Muchos prefieren la vacuna Pfizer o la Sputnik V; nosotros, a partir de ahora, no vamos a mencionar qué vacuna se está aplicando, simplemente se va a indicar a la población se tiene que vacunar”, anunció.

La epidemióloga María Bolivia Rothe aseveró que la desinformación, los mitos y las noticias falsas sobre el coronavirus son “tan letales o más letales” que la misma pandemia y pidió a la población ser responsable y asistir a la vacunación masiva contra la Covid-19.

No vacunados asumirán gastos

El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, dijo que las personas que no quieren vacunarse pueden firmar el formulario de rechazo que está en la página web del Ministerio de Salud de Bolivia.

“Personas no vacunadas tienen probabilidad de contagiarse y contagiar a otras en el caso de enfermar. El certificado de rechazo establece que esa persona no quiere vacunarse y por ende se responsabiliza del cuidado de su salud, es decir, que tiene que cuidarse mucho más para no caer en la enfermedad. En el caso de enfermar, asume los gastos de su curación en el caso de que su seguro de salud esté saturado o no pueda atenderlo”, explicó.