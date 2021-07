En Cochabamba, jóvenes acuden a vacunarse con “ansias” y hasta se toman una selfi

En el primer día de vacunación para mayores de 18 años, los jóvenes acuden a los puntos masivos de atención con “ansías” y hasta se toman una selfi (autorretrato) para compartirla.

“Tengo 27 años y creo que ni siquiera hay que responder: un por qué te vacunas, porque creo que es una pandemia global y todos deberíamos estar vacunándonos”, dijo un joven, Pedro, que acudió a recibir su primera dosis en la Facultad de Medicina de la UMSS. Siguió: “Vengan a vacunarse, es el primer día; no pierdan su tiempo, vengan”.

Otra joven dijo: “Yo tengo 23 años, estaba muy ansiosa por la vacuna, al parecer están con todas las medidas de bioseguridad y no he tenido que esperar nada. Me han vacunado en 10 minutos; así que estoy muy contenta”.

Añadió: “Es algo muy importante y todos tenemos que tomar consciencia. Apenas han dicho que mayores de 18 podían vacunarse ese mismo momento pude venir y estoy con mis amigos que también se van a vacunar”.

Otro joven vacunado, Diego Montaño, de 24 años, expresó: “Ha sido una buena decisión vacunar a mayores de 18 años”. Dijo que la vacunación es importante para bajar el contagio.

“Tengo 19 años y creo que es obligación de todos vacunarnos por el bien de nosotros y de la comunidad”, comentó Tami Fernández.

Pandemia: cifras

El departamento de Cochabamba reportó ayer 405 casos de Covid-19 y lamentó 13 fallecidos.