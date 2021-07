En el MAS buscan veto a exfuncionarios de Añez para la Defensoría del Pueblo

Pablo Peralta M. / La Paz

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) se busca un veto a los exfuncionarios del gobierno de Jeanine Añez, al cual el partido azul considera “de facto”, para postular a la Defensoría del Pueblo. La oposición rechaza que se “estigmatice” a un gobierno y sostiene que si se consuma esa restricción, se atentará contra la Constitución Política del Estado (CPE).

“Los postulantes tienen que ser hombres y mujeres que hayan trabajado en la temática de DDHH, en lo que significa no sólo la teoría, sino en la práctica misma de la promoción de los valores y principios orientados a los DDHH, y en un gobierno en el que se han conculcado todos los DDHH yo creo que no cumplirían estos requisitos. Me estoy adelantando bastante, pero estos son los criterios rectores que van a orientar la definición de la comisión”, dijo a Página Siete el senador oficialista Rubén Gutiérrez, miembro de la Comisión de Constitución del Senado.

El proceso de selección, según la Ley de la Defensoría del Pueblo (870), está a cargo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En Bolivia, este tema hay un precedente. Para el proceso de designación del defensor en 2016, uno de los requisitos que se incluyó en la convocatoria fue el de “no haber participado o estar involucrado en actos de gobierno de facto”. Se dispuso que la fuente de verificación sea una declaración jurada.

El diputado del MAS Juan José Huanca indicó que la convocatoria debe restringirse a quienes no cometieron ilícitos e irregularidades, y cumplan, claro, con los requisitos. “Tiene que haber un grado de moral, la moral aquí es muy importante. Los postulantes tienen que ser idóneos, tienen que tener aceptación del pueblo. Esos cargos son muy sensibles, están en permanente relacionamiento y en contacto directo con la población. La legalidad y legitimidad es determinante”, manifestó.

En declaraciones a este medio impreso, el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana, consideró que en vez de “estigmatizar” a un gobierno, el oficialismo debe darse cuenta que en el gobierno de Evo Morales “se vulneró los DDHH con la represión de Chaparina, se vulneró la democracia, ya que se desconoció el 21F, y se realizó un gigantesco fraude”.

“El nuevo defensor no tiene que tener ninguna militancia partidaria, ningún vínculo con ningún partido por lo menos de 10 años, ya que no podemos cometer el error que se cometió”, manifestó.

Gonzalo Barrientos, vocero de Demócratas, manifestó que si se consuma un eventual veto será inconstitucional, puesto que -sostuvo- la CPE establece que todos están habilitados para poder asumir el mandato del Defensor del Pueblo, excepto en caso de sentencias ejecutoriadas y otros que obviamente son requisitos para acceder a este tipo de cargos públicos.

“Si es que se aprueba así, es inconstitucional. Es una actitud abusiva, característica de los regímenes dictatoriales que no respetan los DDHH, que no respetan los derechos de todos los ciudadanos, ni respetan la CPE”, aseguró.

Consultado si habrá alguna restricción a quienes cumplieron funciones los 14 años del gobierno de Evo Morales, el senador Gutiérrez indicó que aún no tomaron una definición y que seguramente cuando aborden este asunto los integrantes de la comisión tendrán su criterio con relación a poner límites o incorporar restricciones. “Eso ya evaluaremos”, dijo.

En 2016, el Legislativo, donde el MAS tenía dos tercios, designó como defensor a David Tezanos Pinto, quien se convirtió en la primera autoridad de ese despacho que provenía de la función pública. Tezanos Pinto, que fue director de una unidad del Ministerio de Justicia, renunció en enero de 2019.