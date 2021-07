En La Paz y Cochabamba ya se agotaron las vacunas Sputnik

Fuente: paginasiete.bo

En La Paz ya se agotaron las unidades de la primera y la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, según el Servicio Departamental de Salud paceño. En Cochabamba, los centros de salud y puntos de inmunización ya terminaron los inoculantes de este laboratorio.

“Lamentablemente ya no hay (las vacunas Sputnik V) ”, dijo a Página Siete Peggy Ibáñez, directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz. “Hicimos la distribución a los centros de salud y ya usaron”, aseguró y reiteró que ya agotaron las primeras y las segundas dosis de este laboratorio.

“Estoy mal de la columna y no me puedo levantar, ahora me dicen que no tienen la segunda dosis”, dijo Cecilia, en el policlínico 9 de Abril, donde se agotaron las vacunas rusas. “El Gobierno se hace la burla”, comentó otro asegurado.

En el Hospital del Sur de El Alto también se registraron reclamos. Decenas de personas protestaron porque se acabaron las segundas dosis de las vacunas Sputnik V. Además, en este centro se aplican las Sinopharm y las J&J.

Hace casi tres semanas, Bolivia recibió 25.000 segundas dosis de la vacuna Sputnik V y 500 mil primeras dosis de la misma marca. El lote fue distribuido a las regiones.

El Colegio Médico de Bolivia exige al Gobierno otorgar estudios gratuitos para las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa y así verificar si generaron o no anticuerpos.

“El Estado debe garantizar un estudio para saber cuántos anticuerpos generaron con la primera dosis de la Sputnik”, sostuvo Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia.

En el caso de Cochabamba, muchas personas protestaron ayer por la falta de la segunda dosis de la vacuna rusa en el Hospital del Norte.

El martes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que recibió un lote de 600 vacunas de Sputnik V para segunda dosis. Pero, ayer, el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani, dijo que ya colocaron todos los inoculantes y lamentó que la gente haya agredido al personal de salud.

En los centros de salud de la Llajta sólo se aplican las vacunas Sinopharm y J&J.

Ante la demora de la llegada de las segundas dosis de la vacuna rusa, el Gobierno pidió calma a la población y anunció que desde hace varias semanas realiza reuniones con instituciones científicas nacionales e internacionales para definir acciones.

Según la viceministra de Seguros de Salud y Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo, el Gobierno espera los resultados de estudios para determinar una posición sobre una combinación de vacunas anticovid.

Hidalgo explicó que una de las primeras alternativas se enfoca en la garantía que el Fondo de Inversión Rusa hizo sobre su envío en un breve tiempo. “En la parte analítica, médica, clínica y científica, hacemos reuniones con instituciones y científicos nacionales e internacionales (…) Sostenemos encuentros con institutos de España, con instituciones en salud de la Argentina y de Rusia”, dijo la autoridad. Explicó que el Gobierno accederá a esos datos en los siguientes días y así verá opciones alternas. “Siempre considerando que la primera opción es la llegada de las dosis”, aseguró.

Dijo que vía Cancillería se propiciaron reuniones con el Instituto Científico de España, entidad que hizo el análisis y los estudios para solucionar la falta de dosis de AstraZeneca a más de dos millones de personas y determinó combinarla con la Pfizer.

Los antecedentes