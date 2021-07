¿En qué coinciden Evo, García Linera y Zavaleta con Terceros sobre los hechos de 2019?

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el ex ministro de Defensa Javier Zavaleta coinciden con el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros, en al menos tres hechos de los acontecimientos de noviembre del 2019, cuando el entonces mandatario renunció y escapó del país.

Luego de ser arrestado, en su informe ante la Fiscalía, Terceros hizo varias revelaciones sobre los acontecimientos que sucedieron antes y después de la renuncia de Morales a la Presidencia.

El primer hecho, la amenaza de García Linera al excomandante de la FAB, con movilizar a más de 10.000 cocaleros del Chapare, que iban a incendiar el aeropuerto de Chimoré. “Aquí están más de 10.000 compañeros concentrados. Va a arder el aeropuerto, vamos a arder nosotros, van a arder sus soldados, bajo su responsabilidad”, habría dicho García.

Terceros en su declaración informativa testificó lo siguiente: «Me habló el exvicepresidente Álvaro García Linera que me llamó y nuevamente me amenazó, indicándome de manera textual: ‘General, si no deja que salga el avión mexicano todos los compañeros del trópico de cochabambino se están alzando y va a correr sangre…’ Yo le indiqué: ‘Hermano vicepresidente, el problema es que yo no quiera, sino que el espacio aéreo del Perú habría sido negado'».

Estas declaraciones también fueron corroboradas por García Linera, quien relató este hecho en una entrevista en CNN, en diciembre de 2019. El exvicepresidente aseguró que tuvo que hacer esta advertencia para garantizar su salida del país.

La segunda coincidencia corresponde al traslado de al menos 2.000 militantes del MAS a La Paz, entre el 5 y 7 de noviembre, para que hagan frente a los ciudadanos que estaban movilizados y denunciaban el fraude electoral.

“Había organizaciones sociales que se estaban organizando para venir a defender el proceso de cambio, eso era claro, y la razón fundamental de la renuncia de Evo Morales fue precisamente esa, que había organizaciones sociales que se estaban preparando para venir y algunas ya estaban en La Paz para repeler el golpe”, le dijo Zavaleta a El Deber ayer.

“En muchos casos las organizaciones sociales han pedido alojamiento en canchas polifuncionales de alguna unidad militar, entonces eso no era algo extraño en ese momento, sino algo cotidiano, porque cada vez que una organización social llegaba a La Paz, Cochabamba o cualquier lugar del país, generalmente recurrían al apoyo de las Fuerzas Armadas para usar sus polifuncionales”.

El tercer punto de coincidencia, es que el MAS estuvo al mando de las Fuerzas Armas, luego de la renuncia y huida de Morales a México. El exgobernante coordinaba con el exministro Zavaleta las acciones que debían ejecutar los militares.

“Yo he estado en contacto muchas veces con (el excomandante Williams) Kaliman, incluso después de la renuncia del presidente Evo, pero en ningún momento se me dijo con anticipación de que iba a hacer eso. Porque cualquier manifestación pública que hace el Comandante en Jefe de las FFAA la consulta con el ministro, esa es una tradición dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa”, dijo Zavaleta a Página Siete.

Terceros reveló a la Fiscalía que cuando el avión mexicano levantó vuelo con Morales, García y Montaño llamó a Zavaleta, para decirle «cumplida su orden ministro».

“Ya cuando el avión estaba en su punto más alto y cuando estaba abandonando espacio aéreo boliviano llamé nuevamente al ministro de Defensa y a Kalimán donde de manera textual le dije: ‘cumplida su orden ministro, cumplí mi palabra de honor, el hermano presidente ya abandonó espacio aéreo boliviano sano y salvo…’ Él (Zavaleta) me dijo gracias y se despidió. Luego de eso presentó su renuncia”.