Esposa de exviceministro Schlink lo visita cinco minutos al día y trata de que no caiga en depresión

Aún afectada por lo ocurrido, Wendy Porras, esposa del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink relató la situación por la que está atravesando y señaló que al día tiene sólo cinco minutos para visitarlo, tiempo que usa para apoyarlo y que no caiga en depresión.

Porras en contacto con la ANF relató que la exautoridad está aislado en la cárcel de San Pedro y que debido a la cantidad de personas recluidas que también están aislados, se redujo el tiempo de las visitas.

«Todo lo que está pasando es una tragedia y yo sigo afectada por todo esto, debo tomar medicamentos para evitar la depresión y es la única forma en que puedo apoyar a mi esposo. Cada vez que lo tengo que ver cinco minutos al día me derrumbo. Si no estoy firme cuando lo veo, pues no sirve de nada porque a él también le afectará», señaló.

El miércoles, la Justicia envió a la cárcel al exviceministro acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), contraído en el gobierno de Jeanine Áñez.

A la vez, manifestó que la exautoridad sufría de depresión y estaba medicado para controlar los efectos, pero tras su aprehensión y posterior encarcelamiento volvió a padecer los síntomas depresivos y teme que le afecte su estabilidad emocional y agravar el estado de salud.

Porras contó que todo comenzó antes de abordar el avión que los llevaría a su viaje de luna de miel, pues se habían casado el 19 de junio en Santa Cruz. Tenían planeado viajar a Punta Cana, República Dominicana.

Schlink fue retenido en Migración a las 23.30 horas del sábado 25 de junio, aproximadamente y se prolongó hasta las 03.00 horas del domingo, antes de abordar el avión hacia su destino

“Un policía le avisó que no podía viajar por una alerta migratoria y recién le notificaron en el aeropuerto, tras varias horas de espera”, señaló.