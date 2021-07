Estrategia del poder populista y el modelo cocalero

Manual práctico para la toma del poder con apoyo castrochavista y bases para una estrategia eficaz, de industrialización y comercialización de la coca.

Néstor Ceresole, uno de los mayores ideólogos del Socialismo del Siglo XXI y asesor de Hugo Chávez, en su Manual: “Caudillo, ejercito, pueblo”, expone cuatro elementos sobre los cuales se debe construir y sostener un gobierno populista:

I: Una Asamblea Constituyente, que le permita concentrar todo el poder. (Cambiar la Constitución)

II: El diseño de un “nuevo” modelo económico soberano. (Estatismo y nacionalización de empresas).

III: El sostenimiento del poder a cualquier precio. (Colonización, control territorial y sometimiento psicológico y policial de toda la oposición).

IV: Construir un sistema de inteligencia, apoyado por todos los movimientos que estén en contra de la democracia. (El Bloque Irán, Rusia, China, Cuba y Venezuela).

Este plan económico y de poder que fue aplicado inicialmente por Chaves, hundió a Venezuela en la peor crisis de su historia. La nueva Constitución chavista destruyó cualquier resquicio de institucionalidad, elimino el respeto a la propiedad privada y al estado de derecho.

Luego Nicolás Maduro junto con el Cartel de los Soles, más las guerrillas FARC, ELN y el narcotráfico, retienen el poder a cualquier costo; la matanza de su propia gente entre otros.

Participan de este esquema del Castrochavismo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, ahora Perú y pronto Colombia.

EL MODELO DEL POPULISMO COCALERO

Los masistas, con apoyo de los cubanos y venezolanos y aplicando el Manual y los postulados del Socialismo del Siglo XXI de Ceresole, lo adecuaron a la realidad boliviana y luego utilizando la democracia electorera se apropiaron del poder estatal y del pais.

Los estrategas del Populismo cocalero delinearon y usaron como estrategia, un discurso de confrontación racista y el sentimiento victimista de la población. Construyeron e impusieron como Icono la imagen de un indígena sindicatero y lo usan para comunicar y proyectar su discurso confrontacional, antidemocrático y antisistema. Como producto mediático, tenemos a los Iconos indígenas, Evo el Jefazo y últimamente Patty la pistolera.

Siguiendo el Manual de Ceresole, los masistas al asumir el poder lo primero que hicieron fue cambiar la Constitución y adecuarla a sus intereses. Cambiaron el nombre del País y el de las Instituciones, con lo que se inventan un nuevo Estado y una nueva historia.

Plantean y aplican su llamado: Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. En los hechos un modelo centralista, estatista, corporativista, cocalero y contrabandista.

En un país profundamente mestizo, usan el racismo para enfrentar a la población y sobre todo, aplican una política de permanente de imposición y avasallamiento y no de unidad; sin respeto al otro y menos de concertación para un bien común.

Si como ciudadanos queremos vivir bien, en salud, paz y libertad, deberíamos informarnos de lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra propia patria y cómo este entorno nos afectará, y esto para poder defendernos tanto por los efectos del virus chino, como los del populista cocalero.

Ya conocemos a que conduce toda esta tramoya populista: Los venezolanos que huyeron de su país, nos contaron su amarga experiencia y revisando lo que ocurre en Cuba, Nicaragua, Argentina podemos confirmarlo.

Aunque los peruanos también conocen muy bien esta amarga situación, eligieron someterse voluntariamente al castrochavismo y al parecer también lo harán los colombianos, que ya van en camino. Nosotros que ya probamos la medicina, como buenos masoquistas queremos seguir tomándola.

Esto se explicaría por un maleficio “layqay”, algo maligno que se apodera del espíritu de las personas, por lo cual estas deciden castigarse a sí mismas. Será masoquismo o estupidez, realmente necesitamos un psicólogo que nos lo explique. Sin embargo esto no es nada extraño, nos dice Einstein: “Hay dos cosas infinitas, el Universo y la Estupidez humana y del universo no estoy seguro”.

Lo que definitivamente no sabemos hasta ahora o tenemos temor de saberlo y enfrentarlo, es la forma de salir de este entuerto y mientras tanto la salida fácil es echarle la culpa a otro y es lo que hacen muchos, diciendo que la culpa de todo la tiene Jeannine.

Un dato alentador es que en Cuba, donde la población vive esclavizada y adoctrinada desde hace 62 años por los comunistas, surgen algunos jóvenes que comprenden que la suya, no es vida y convocan a sus vecinos diciendo: Ya no gritemos “patria o muerte”, gritemos “patria y vida”. Espero que los bolivianos no tengamos que esperar tanto tiempo.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com