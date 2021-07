Eva Copa: «A mí me llamó Adriana (Salvatierra) para que renuncie»

Fuente: ANF

La expresidenta del Senado y ahora alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, ratificó que Adriana Salvatierra en noviembre de 2019 la llamó para pedirle que renuncie al curul, de esta manera confirmó otras versiones que sostienen que hubo un instructivo para una renuncia colectiva de los senadores y diputados del Movimiento al Socialismo (MAS).

“A mí me llamó Adriana (Salvatierra) para renunciar. Ella nunca me dijo Eva, me dijo Mónica. ‘Mónica, llámales a esas chicas, tienen que renunciar’. (Yo dije) ‘¿por qué tenemos que renunciar?, yo no voy a renunciar, yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie, no voy a renunciar, yo me voy a quedar’”, declaró Copa en una entrevista en el canal F10 HD.

Los exsenadores del MAS Omar Aguilar y Giovani Alfonsín revelaron en semanas pasadas que Aldo Camacho que era director de comunicación del Senado en noviembre de 2019, vía WhatsApp envió un mensaje en el que decía que todos los legisladores debían renunciar y que el instructivo era de Salvatierra.

Copa manifestó que esos momentos eran muy difíciles porque después de la renuncia a la presidencia de Evo Morales, ni los policías ni los militares cumplían la Constitución Política del Estado, mientras el país vivía en zozobra, porque el conflicto se mantenía.

Señaló que cuando le propusieron que se asuma la presidencia del Senado, su primera reacción fue de rechazo, sin embargo, después de conversar con el rector de la Universidad Pública de El Alto, terminó aceptando con la condición de que las “decisiones se tomen aquí”.

Sostuvo que asumió la presidencia en un momento muy difícil. “No quiero pecar de inocente, tampoco quiero ser abogado del diablo, pero creo que si no hubiera pasado estas cosas ningún alteño hubiera estado en las presidencias de Diputado y Senadores. Nos pusieron a nosotros porque era nuestra ciudad la que estaba en movilización y en pie de lucha”.

Salvatierra recientemente reconoció que en algún momento se discutió la renuncia colectiva de los legisladores, pero negó que hubiera dado una instrucción en este sentido. Asimismo, dijo que no existió vacío de poder, sino que la oposición presionó con acciones de amedrentamiento para que renuncien todas las autoridades que estaban en la sucesión constitucional.

Copa negó que con la aprobación de la Ley de Convocatoria a las Elecciones se hubiera legalizado el gobierno de Áñez, “de ninguna manera”, manifestó, precisó que la norma fue diseñada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el Ejecutivo no puso no una coma.