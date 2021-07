Eva Copa: Nosotros lo hemos dicho desde un principio, nunca hubo fraude

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, aseguró este miércoles que el peritaje presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) ratificó lo que se dijo desde un inicio, que no hubo fraude, y que solo un grupo de personas que no aceptaban el resultado de las elecciones de octubre de 2019 se movilizó generando violencia y convulsión social en el país.

Fuente: ABI

“Nosotros lo hemos dicho desde un principio, nunca hubo fraude; lo que hicieron fue no aceptar los resultados que hubo en su momento, así que esto nuevamente nos da la razón a nosotros y espero que la justicia actúe de una forma imparcial y que haga cumplir todo lo que dice nuestra Constitución y nuestras normativas”, manifestó.

Copa señaló que, en reiteradas oportunidades, cuando ejerció la presidencia del Senado, manifestó que no hubo fraude electoral en los comicios de 2019 y que los resultados electorales no fueron manipulados.

Con los resultados de la pericia en el área de seguridad informática y administración de redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, suman siete los análisis de diferentes universidades y medios de comunicación extranjeros que indicaron que no existió fraude en el proceso electoral.

The Washigton Post, The New York Times, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el Center for Economic and Policy Research (CEPR), el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Fundación Carolina y la Universidad de Salamanca realizaron los estudios periciales y no encontraron argumento alguno sobre un supuesto fraude electoral en 2019.

El martes, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció el cierre del caso de supuesto fraude electoral, después de conocer el informe de la pericia internacional que encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.