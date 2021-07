Evo Morales asegura que el general Terceros tenía planificado ser presidente de Bolivia

Fuente: https://deredes.tv

En una entrevista con el canal argentino C5N, de línea editorial kirchnerista y antimacrisa, Evo Morales afirmó la noche de este martes que el excomandante de la FAB, general Jorge Terceros, había planificado ser Presidente días antes de su salida del poder en la crisis de 2019.

El expresidente relató detalles de los hechos de noviembre de 2019. Dijo que diez días antes de la renuncia se reunió con el Alto Mando militar y en ese momento Terceros le dijo que no tenían balas para reprimir. “Querían que yo compre balas pero no lo acepté porque no podía matar al pueblo”.

También dijo que el sábado 9 de noviembre se enteró en Chapare que había un plan para entregar o matar a Evo Morales por 50.000 dólares. Además, se pensaba tomar el aeropuerto de Yacuiba. El 11 de noviembre, dijo, tuve tres llamados con Alberto Fernández y hablamos con Maduro, México, Cuba, Rodríguez Zapatero para salvar mi vida y la de Alvaro García Linera saliendo de Chimoré.

“No querían autorizar la salida del avión a México”, reiteró.