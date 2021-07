Exembajador argentino Normando Álvarez confirma llegada de armas a Bolivia, pero desconoce su destino

Normando Álvarez García, exembajador de Argentina en Bolivia, reconoció este martes en una entrevista desarrollada por el medio argentino “Diario con vos”, que el armamento detallado en la carta de agradecimiento que le fue enviada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, llegó al país junto con efectivos del grupo de élite Alacrán.

Fuente: ABI

“El tema es así, llegó el armamento, lo bajaron y lo llevaron a la Embajada y a la residencia, de ahí que se haya llevado a otro lado ¿qué sé yo?”, expresó.

En la entrevista, Álvarez además argumentó un desconocimiento sobre la cantidad de material que recibió su embajada y sobre las características del mismo.

“No, imposible, que yo sepa ¿por qué te imaginas?, no haces un relevamiento de lo que recibes. El destino del armamento estuvo en la embajada, ahora qué cantidad, cajas y todo eso no sabría decirte si estaban las cajas ahí, las cargaron ahí, ahí en la embajada, o sea que estaban bien pertrechados”, refirió.

Sobre el arribo de personal de élite de la gendarmería argentina, Álvarez mencionó que fue una solicitud que él mismo hizo ante su gobierno, debido al conflicto social que vivía Bolivia y la necesidad de resguardar las instalaciones de la embajada y la residencia argentina en La Paz, más cuando en sus instalaciones tenía asilados a funcionarios del gobierno de Evo Morales.

“No, no, acá lo único que se recibió, porque en realidad yo había pedido un mes antes, frente a la ya conmoción que se vivía, que no había seguridad en la embajada, ni en la residencia, solamente había un policía de la Policía Boliviana en cada puerta, lo que era casi muy difícil cubrir, porque tenía asilado en la residencia al número tres del gobierno de Evo”, manifestó.

Ante la consulta, sobre la posibilidad de que se haya generado un circuito paralelo para que el material, o parte del mismo, haya sido desviado a manos de funcionarios del gobierno de facto de Jeanine Áñez, el exdiplomático no descartó esta posibilidad.

“Siempre puede existir eso, estamos hablando de un momento donde había toda anarquía e irregularidades, yo te digo, no podía conseguir una autorización para que aterrice, por ejemplo, el avión Hércules”, aseguró.

Sin embargo, Álvarez discrepó con las fechas de arribo del cargamento, asegurando que el material bélico y personal de élite de la gendarmería llegó el 13 de noviembre, fecha que coincide con la carta de agradecimiento enviada por el excomandante Terceros.

“(…), el 13 llegó, como se llama, la gente de gendarmería con su armamento y la nota de agradecimiento del general este, creo que es Terceros, es del día 13. En ese momento si tu hablabas con cualquier funcionario, porque estábamos pidiendo autorizaciones para aviones, no había nadie, el que no estaba reemplazado y el otro había renunciado, por eso es muy raro, muy raro todo”, argumentó.

Lo que no quedó claro, aún para los periodistas de “Radio con vos”, es a dónde fueron a parar, por ejemplo, las 70.000 municiones, ya que no podrían haber sido utilizadas solo en entrenamientos y menos en la defensa de la embajada y residencia argentina.

“Eso yo no te puedo dar Ernesto (periodista argentino), yo no sé qué es 70.000 municiones, cuánto se utiliza, ese es el tema, sabe eso la gente de armas me imagino. Vos me llevas al tema militar cosa que desconozco”, dijo.

Ante la consulta sobre si el material podía haber llegado a manos del gobierno de Áñez, Álvarez respondió “eso tendrán, me imagino, que demostrarlo si llegó o no lo que estaba en la nota esa, la única, la del militar que desmiente que sea su firma; o sea, es un tema que todo el mundo se agarra del ‘coco’”.