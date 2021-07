Exfuncionario del Senasag atribuye al alcohol la golpiza que propinó a un adulto mayor

Fuente: Unitel

“El alcohol estaba apoderado de mí”, señala el exfuncionario del Senasag, Alejandro Miglio, para justificar la golpiza a un hombre de la tercera edad en el municipio de Camiri. El hecho sucedió el pasado 12 de julio en un alojamiento que cuidaba la persona agredida.

“Hacer llegar mi pedido de perdón y disculpas al profesor Jaime Lizárraga y a su familia, a todo el municipio de Camiri por todas las faltas que cometí, a todos los adultos mayores ya que son personas que tenemos que respetar. Las palabras quedan cortas para expresar lo arrepentido que estoy”, señaló el exfuncionario que fue destituido pocos días después del hecho.

Cámaras de seguridad grabaron la brutal agresión, sucedida el pasado 12 de julio, y provocaron el repudio general de la población y autoridades legislativas, tanto del oficialismo como de la oposición que exigieron que la sanción vaya más allá de la destitución.

El agresor señala que no recuerda bien todo lo que sucedió ya que se encontraba en estado de ebriedad.

“Tengo vagos recuerdos. Sí, había consumido bebidas alcohólicas, así que eso me limita, no recuerdo qué sucedió yo me enteré cuando venía a Santa Cruz, me enviaron mensajes y vi el video, personas que saben así saben que no soy así, ni yo me reconocí”, señaló.