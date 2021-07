Existen diferentes tipos de violencia, una profesional nos explica sobre el tema

Desde la Casa de la Mujer nos dan algunas recomendaciones para recibir ayudar en caso de sufrir algún tipo de violencia.

Fuente: Unitel

La psicóloga de la Casa de la Mujer, Fabiola Rojas, nos visitó en La Batidora para comentarnos un poco sobre los casos de violencia contra la mujer que se generan en el país.

La profesional aclaró que la violencia no solo es cuando una persona sufre golpes o agresiones, sino esta también puede ser psicológica, sexual, emocional, y muchas más, por lo que recomienda informarse sobre este tema para saber si se está o no sufriendo violencia.

Además, Rojas aseguró que muchas veces la violencia se genera más dentro del seno familiar, por lo que pide a las personas no callar, denunciar y buscar ayuda lo antes posible, para que así la situación no se agrave o no termine en desgracia.

¿Qué debo hacer?

Tener aliados dentro del hogar, es decir, creer los testimonios que nos dan nuestra madre, las niñas o demás allegaos para poder apoya

Denunciar, acudir a ayudas para mujer o la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).