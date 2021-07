Exjefe de la FAB revela que en 2019 Evo le dijo que ‘compañeros’ iban a quemar La Paz si no viabilizaba su viaje a México

El excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, en su declaración por el caso denominado “golpe de Estado”, reveló que Evo Morales y Álvaro García Linera le advirtieron el 11 de noviembre de 2019 que, si no autorizaba el aterrizaje del avión mexicano que los sacaría del país, sus “compañeros” que bajaban de El Alto iban a quemar la ciudad de La Paz.

“Él (Morales) me dijo de manera textual: ‘Si no me autoriza el ingreso de ese avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad...’, yo le dije: ‘Por Favor no haga eso, cómo va hacer eso, ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso…’ y él me indicó: ‘Yo ya no tengo el control, el encargado es el Ministro Cocarico, llámenlo a él y lleguen a un acuerdo…’”, afirmó el excomandante de la FAB, ahora detenido. en su declaración a la que tuvo acceso ERBOL.

Terceros hizo esa revelación a tiempo de relatar una conversación telefónica que tuvo con Morales y García Linera, cuando se esperaba las tramitaciones para el arribo del avión mexicano a Chimoré. Señaló que ambos le reclamaron por qué no se había autorizado aún la llegada del avión mexicano.

Dijo que, después de hablar con Morales, se pasó el teléfono al entonces Vicepresidente, el cual también le reclamó por la falta de autorización al avión.

“Molesto de manera textual me dijo (el Vicepresidente): ‘Usted será el culpable de que los compañeros quemen La Paz si no da la autorización...’ yo alce la voz y le dije: ‘No pueden hacer eso, la autorización ya esta lista, hare seguimiento…’, fueron acaloradas estas discusiones”, aseveró el general.

En su declaración, Terceros manifestó haber sentido entonces que lo estaban haciendo responsable de la quema de oficinas de la Policía del El Alto.

En esas jornadas, tras la renuncia de Morales, manifestantes se movilizaron desde El Alto y sectores periféricos de La Paz causando destrozos, como la quema de 60 buses PumaKatari, estaciones policiales, además de las casas de Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema.

Terceros explicó que el problema con la autorización al avión mexicano se debía a que la solicitud de ese país primero decía “transporte de militares y extranjeros”, sin embargo, eso debía ser aprobado por la Asamblea, impedida de reunirse entonces, por lo cual se sugirió cambiar el motivo a “ayuda humanitaria” para autorizar el vuelo.

El entonces comandante de la FAB indicó que cuando se hizo la autorización dio la parte respectiva. Esa noche Morales y García Linera salieron de Bolivia.

Sin embargo, la tensión continuaba esa noche del 11 de noviembre, incluso con oficiales superiores que querían desconocer al Mando Militar. Mencionó a un grupo de coroneles que exigían sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para resguardar a la población.

“Es en ese momento que ingresan a la oficina del Comandante en Jefe varios generales a la cabeza del Gral. Grover Rojas, el Gral. Valverde, Gral. Sergio Orellana, Gral. Guerra y otros mas, en ese momento el Gral. Grover Rojas increpó en tono bastante elevado al Gral. Kaliman indicando que debía ordenar a las FF.AA. que salgan a las calles a defender al pueblo, que se estaban enfrentando unos a otros, que rebasaron a la Policía, que por los medios sociales habían pedido el Comandante de la Policía había pedido que lo apoyen y que la Senadora Jeanine Añez como Presidenta de la Asamblea pedía a Kaliman que salgan a apoyar a la policía y que apoye al pueblo”, narró sobre el encontronazo entre militares.

Relató que, entonces, Kaliman le llamo severamente la atención a Rojas y “le dijo que cuide sus palabras porque se estaba dirigiendo al Comandante en Jefe de las FF.AA. y le preguntó a qué pueblo vamos a defender, porque los dos que se están enfrentando son el pueblo”.

Ahí llegó la carta de la Policía Nacional al Kaliman, en la cual se señalaba que había sido rebasada y pedía el apoyo. En ese momento se determinó que las Fuerzas Armadas harían las operaciones.

También el vuelo de Evo Morales atravesaba dificultades, puesto que Perú no autorizaba el tránsito por su espacio aéreo. Entonces, Terceros declaró que había recibido una llamada del teléfono de Gabriela Montaño (quien también viajó a México) y que del mismo le habló García Linera, quien le hizo una amenaza.

“Me habló el ex Vicepresidente García Linera que me llamó y nuevamente me amenazó, indicándome de manera textual: ‘General, si no deja que salga el avión mexicano todos los compañeros del trópico cochabambino se están alzando y va a correr sangre…’, yo le indique: ‘Hermano Vicepresidente, el problema es que yo no quiera, sino que el espacio aéreo del Perú habría sido negado, pero ya se habría hablado con la embajada y posiblemente en media hora se habilite de nuevo, y que también se había hablado con autoridades de Paraguay para que coleboren con ese punto…”, ya más tranquilo colgó el teléfono”, acotó.

Una vez que se logró consumar el viaje de Morales, Terceros dijo que nuevamente llamó Ministro de Defensa, Javier Zavaleta, y a Kaliman para decirles que había cumplido con su palabra.