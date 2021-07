Exmagistrado del TCP critica a la Fiscalía y dice que «vivimos en un estado de indefensión»

Después que el Ministerio Público resolvió el sobreseimiento del caso fraude electoral, Marco Baldivieso, observó que el Ministerio Público no esté cumpliendo las leyes y la CPE.

Fuente: ANF

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Marco Baldivieso, afirmó que el país vive la “peor” etapa del Ministerio Público, y que los bolivianos viven en un estado de indefensión permanente, ante la sistemática desinstitucionalización de los Órganos del Estado.

Baldivieso se refirió en esos términos, después que el fiscal general, Juan Lanchipa, y los fiscales del caso denominado fraude electoral, resolvieron cerrar el proceso con base en un informe del “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El mencionado informe pericial establece que se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP; sin embargo, descarta una manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019.

“Hay que ser francos, estamos viviendo quizás la peor etapa del Ministerio Público. Una entidad que debería ser el representante de los intereses de la sociedad, el acusador público como dice la Ley del Ministerio Público y la Constitución Política del Estado, se ha convertido en un brazo perseguidor de los opositores”, dijo.

Cuestionó que el Ministerio Público no actúe sujeto a las leyes, manifestó que el cerrar un caso solo en base a una pericia, soslayando el informe de la Organización de Estados Americanos que tenía la fe del Estado y es vinculante, solo demuestra que no existen garantías para los ciudadanos.

“Hay que decirle de frente al pueblo boliviano que no existe la garantía de justicia, no existe la posibilidad de que los derechos de los bolivianos se respeten por las instancias legales, no existe esa coordinación e independencia de poderes”, sostuvo Baldivieso.

En definitiva “Vivimos en un estado de indefensión, no hay quién defienda o saque cara por los derechos de los bolivianos, el Ministerio Público está influenciado por el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo ¿a quién defiende?” cuestionó el exmagistrado.

En su criterio urge contar con órganos imparciales, que respeten la institucionalidad, gente que no se politice y gente honesta que trabaje por los ciudadanos y por el país, manifestó.