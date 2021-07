Exmilitar y experto en seguridad considera que munición argentina fue mínima y descarta Plan Cóndor 2

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El general de la reserva de las FFAA y magister en Seguridad y Defensa, Tomas Peña y Llillo, conversó con Asuntos Centrales para analizar el supuesto envío de municiones y material antidisturbios de Argentina, denunciado por el Gobierno nacional, y en cuyo caso está el exjefe de la FAB, Jorge Terceros, entre los principales acusados.

«Yo no sé si la carta es falsa o verdadera. Sin embargo, puedo decir que un comandante de fuerza no puede dirigirse directamente a un embajador. En todo caso, debería ser el comandante en jefe, yo veo que en mis muchos años de servicio es inviable. Puede tener contactos directos, charlar, pero oficialmente no puede hacer ningún agradecimiento. ¿Ese material fue entregado a la FAB o al Estado Boliviano, a las FFAA o a la Policía? ¿Cuál sería el papel del excomandante en agradecer el envío de ese material?», analizó.

El experto observa que la denuncia se desvirtúa por la reducida cantidad de municiones supuestamente enviadas al país. «Esa cantidad de material antidisturbios es mínima, a lo mucho alcanzará para 20 hombres. No sirve para más. Entonces, cuál sería el motivo del agradecimiento del comandante de fuerza por ese material que prácticamente es insignificante”, afirmó.

Consultado sobre un supuesto Plan Cóndor 2 denunciado por el Gobierno nacional, respondió “resulta ridículo pensar en una cosa de ese tipo. Cómo el préstamo, si es que lo hubo, de algunos materiales antidisturbios, convertirse en un Plan Cóndor 2. Por favor, un poco de seriedad. A mi modo de ver, Argentina mandó gendarmes y munición no letal o elementos antidisturbios con algunas armas a su embajada. ¿Está en su derecho? Sí. Seguro otros países hicieron lo mismo, porque había una conmoción interna y tuvieron que reforzar su seguridad”, evaluó.