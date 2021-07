Exministro Cocarico admite que se comunicó con Kaliman pero niega plan para quemar La Paz

El exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, admitió en la víspera que se contactó con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien le pidió hablar con los dirigentes campesinos para detener las movilizaciones. Sin embargo, negó la existencia de un plan para quemar la ciudad de La Paz.

Cocarico remarcó que las declaraciones de los militares son falsas y las calificó como desesperadas, porque buscan desviar las investigaciones que pesa en su contra por el caso de supuesto «golpe de Estado».

«Evidentemente el excomandante Williams Kaliman me llamó el lunes por la tarde (11 de noviembre de 2019) no recuerdo la hora, pero no fue para que yo impida la quema de la ciudad de La Paz, tal como lo señalan. Fue para pedirme que interceda ante las organizaciones sociales y que paren la reacción que había generado la actitud de la Policía», aseveró el exministro.

En la declaración ampliatoria que hizo el pasado jueves ante la comisión de fiscales, el excomandante de la Armada Boliviana, Almirante Gonzalo Jarjuri, aseguró que el 11 de noviembre de 2019 contactó a través de su celular a la exautoridad con el entonces comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman.

A la vez, el militar indicó que la llamada se hizo de emergencia, para que Kaliman y Cocarico «negocien» y se frene a los grupos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que amenazaban con incendiar La Paz, si no se autorizaba el aterrizaje del avión de la Fuerzas Aérea de México, en el que Evo Morales salió del país, tras su renuncia.

Incluso, Cocarico dijo que «pone las manos al fuego» por el expresidente Evo Morales porque no ordenó quemar la sede de gobierno, tal como afirmaron los militares ante la Fiscalía.

«Jamás hubo un plan de quema de la ciudad de La Paz, puedo poner las manos al fuego por el expresidente Evo Morales. No creo que haya dicho a Kaliman que hay 15.000 personas queriendo quemar la ciudad. Son argumentos desesperados de quienes actuaron con irresponsabilidad y descargan su responsabilidad en el expresidente», afirmó el exministro.

Al respecto, el abogado del Almirante Jarjuri, Eusebio Vera, en contacto con la ANF afirmó que su cliente confirmó este y varios hechos descritos por el general Jorge Terceros, excomadante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) quien también ha sido implicado en este caso.

«Él (Jarjuri) ha declarado este tema y otros hechos que ocurrieron el 10 y 11 de noviembre. Sobre ese punto mi cliente ha corroborado esa situación, porque todos estaban reunidos en una misma sala evaluando la situación del país», añadió el jurista.