Exministro Justiniano dice que Evo o Zavaleta dieron la orden para el ingreso de material

Fuente: paginasiete.bo

El exministro Jerjes Justiniano manifestó que sólo el expresidente Evo Morales o el extitular de Ministerio de Defensa, Javier Zavaleta, pudieron dar la orden para que ingrese el material antidisturbios y gendarmería de Argentina a Bolivia. Recordó que Jeanine Añez asumió la Presidencia la noche del 12 de noviembre.

“Quien ha tenido que ordenar (el ingreso de las municiones) es la gente del Movimiento Al Socialismo que estaba en cargos. Hasta después de que asume Jeanine Añez todavía estaban funcionarios del Movimiento Al Socialismo en mandos de poder. Zavaleta renuncia después de Evo, el era ministro de Defensa el 10 y el 11. Él o Morales pudieron haber autorizado eso (el ingreso de material de Argentina)”, dijo Justiniano, en contacto con Página Siete Digital.

Información entregada por autoridades y exfuncionarios argentinos dan cuenta de que las municiones ingresaron a territorio boliviano entre el 11 y 12 de noviembre, antes que Añez tome el mando del país.

hace unos días, Zavaleta manifestó que no renunció a su cargos hasta asegurarse que el exmandatario esté en Mexico. Admitió que mantenía constante comunicación con el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman.

“Yo he estado en contacto muchas veces con Kaliman, incluso después de la renuncia del presidente Evo (…). En una reunión personal que he tenido con todos los comandantes de las tres fuerzas, y Kaliman más, les he dicho que yo no iba a renunciar aún, y precisamente era para salvaguardar ese tipo de actitudes que se estaban dando dentro de las FFAA”, afirmó.

Entre tanto, el general Jorge Terceros detalló que el expresidente Morales continuaba ordenando a los militares hasta que Añez asume el mando del Estado. Zavaleta, como ministro, era el enlace para que los uniformados cumplan las instrucciones del exgobernante.

“No hubo golpe (…), cumplimos todas las órdenes, incluso después de su renuncia, Zavaleta seguía dando órdenes a Kaliman para que cumplamos, 30 horas después”, dijo Terceros a este medio de comunicación.

Municiones para proteger masistas

Justiniano señaló que el material antidisturbios y los gendarmes argentinos ingresaron al país para proteger a los masistas que estaban refugiados en la Embajada y Residencia de Argentina en la ciudad de La Paz. Por eso dijo que es contradictorio que se afirme que esas municiones sirvieron para que la Policía Bolivia supuestamente reprima a la población.

“Ese tipo de armamento se utilizó para proteger la Embajada de Argentina y quienes se refugiaron en la embajada fueron Carlos Romero y otros masistas. Ese material no era para apoyar am supuesto golpe de Estado, el cual no hubo. Ese material fue para proteger a los masistas que se encontraban adentro de la Embajada Argentina”, afirmó.

El exmbajador argentino Normando Álvarez, luego de ser acusado de gestionar el envío de armamento, reveló la lista de los miembros del Movimiento Al Socialismo que refugió en sus dependencias, incluso ayudó a salir del país a varios de ellos.

El exviceministro Hugo Siles confirmó que el diplomático ayudó a varios representantes del partido oficialista y a sus familias.