Exministro Zavaleta confirma que estuvo al mando de las FFAA, pese a insubordinación

Luis Callisaya / La Paz

Javier Zavaleta, exministro de Defensa, contó a Página Siete los sucesos que vivió con los jefes de las Fuerzas Armadas (FFAA) antes y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, en noviembre de 2019. La exautoridad admitió que estuvo al mando de las FFAA incluso después de esa dimisión y denunció que hubo actos de insubordinación.

Zavaleta fue aludido en la declaración que hizo ante la Fiscalía el general Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), quien aseguró que no hubo un “golpe de Estado” a Morales, porque éste siguió impartiendo órdenes a las FFAA por intermedio del ministro de Defensa. Además, señaló que Zavaleta dijo al entonces comandante en Jefe de las FFAA, Williams Kaliman: “Prepárese que, como renunciaron todos, usted puede ser presidente”.

¿Cuál es su criterio respecto a las declaraciones que hizo el excomandante de la FAB?

Hay de todo en esas declaraciones, hay cosas que no son ciertas y hay cosas que evidentemente han sucedido. No es una buena señal de parte de un militar ventilar, de forma pública, algunos asuntos que hacen a la seguridad nacional.

¿Cuáles son las falsedades en la declaración de Terceros?

No sé si él lo ha dicho o de dónde salió la información. Yo tengo entendido que Página Siete ha publicado que yo habría estado al tanto o habría conocido de la conferencia de prensa que hace Kaliman, junto con otros comandantes de las FFAA. Eso es totalmente falso.

¿Cuándo fue su última comunicación con Kaliman?

Yo he estado en contacto muchas veces con Kaliman, incluso después de la renuncia del presidente Evo, pero en ningún momento se me dijo con anticipación de que iba a hacer eso. Porque cualquier manifestación pública que hace el Comandante en Jefe de las FFAA, la consulta con el ministro, ésa es una tradición dentro de las FFAA y el Ministerio de Defensa. Ningún comandante en Jefe puede salir a hacer una declaración pública sin antes conversarlo con el ministro; por lo tanto, si Kaliman o alguno de los tres comandantes se hubiera comunicado conmigo en ese momento para una conferencia de prensa, yo hubiera tenido que o autorizar o desautorizar eso, no es simplemente quedarme con la información, entonces obviamente yo hubiera desautorizado. No hubo ninguna comunicación respecto a esa conferencia de prensa conmigo; yo no conocía, fue hecha saltando por un lado la cadena de mando, obviando al presidente como capitán general de las FFAA y al ministro de Defensa. Ésa fue una insubordinación, una decisión que se la tomó saltando la cadena de mando. Esa conferencia fue producto de una deliberación política que tuvieron los comandantes. Tanto saltarse la cadena de mando que se puede tomar como una insubordinación y la deliberación que tuvieron para llegar a esa conclusión, que la han manifestado en la conferencia, raya en el delito, son cosas que un militar no puede hacer, de acuerdo a la Ley Orgánica y la propia Constitución.

¿Los militares seguían obedeciendo órdenes suyas tras la renuncia de Morales?

Si seguían obedeciendo o no, eso está por comprobarse, porque todo el incidente en el aeropuerto de Chimoré fue producto de malas decisiones que tomaron, en este caso alguien dentro de las FFAA, de la FAB, porque primero el avión no quiere despegar, se insubordina, la tripulación del FAB-001 se insubordina en El Alto. Después sí logra despegar ese avión y llega a Chimoré; también ahí hay otra insubordinación, porque no quieren dejar en la terminal civil al presidente en ejercicio (Evo Morales); por el contrario, intentan derivarlo a una unidad militar.

Posteriormente, ya renuncia el presidente Morales, pero yo en una reunión personal que he tenido con todos los comandantes de las tres fuerzas, y Kaliman más, les he dicho que yo no iba a renunciar aún, y precisamente era para salvaguardar ese tipo de actitudes que se estaban dando dentro de las FFAA. Y aún siendo yo ministro, hay otra insubordinación cuando la FAB no quiere autorizar, primero el aterrizaje del avión mexicano, y segundo el despegue del mismo, en este caso con Evo Morales dentro. Todas esas actitudes las han tomado evadiendo su responsabilidad que tenían para con el ministro, que no había renunciado.

Una vez que despega el avión, yo recibo el parte del general Terceros, que me dice que ha despegado el avión de la Fuerza Aérea Mexicana y finalmente Evo Morales ya estaba dejando el país. Y ahí es donde yo tomo la decisión de renunciar.

Según Terceros, usted habría dicho a Kaliman que podía ser presidente.

Eso es falso, bajo ninguna circunstancia. Imagínese, yo hago política desde hace más de 20 años atrás y si tuviera esas desviaciones, esas absurdeces dentro de la cabeza, todo el mundo ya lo conocería. Nunca incitaría a que un militar asuma la Presidencia del Estado. No sé de dónde se saca eso.

Se mencionó que si no se dejaba salir el avión donde iba Evo Morales, entonces se iba a incendiar La Paz. ¿Eso es cierto?

Esas conversaciones que supuestamente han tenido el general Terceros con Evo y Álvaro, ya eran cuando ellos estaban en Cochabamba, yo estaba en La Paz. Pero lo que sí era claro es que no se iba a permitir un secuestro de Evo, porque eso olía a secuestro, decir que un avión donde estaba Morales no quiera aterrizar en la terminal civil y lo quiera llevar a una terminal militar. Los preparativos que tenía esa unidad militar en esos momentos, porque hay información que ha salido en medios de comunicación indicando que tenían preparativos militares ahí dentro, o sea con armas, porque ellos no manejan otra cosa que no sea armas; entonces nos hizo pensar también un intento de asesinato del presidente Evo. Eso se tiene que aclarar en toda esta investigación.

HOJA DE VIDA

Origen Javier Zavaleta nació en La Paz en 1970.

Profesión Es arquitecto de profesión. Fue diputado y ministro de Defensa durante el gobierno de Evo Morales.

Actividades Actualmente ejerce su profesión en forma privada. En el ámbito político respalda el gobierno de Luis Arce.

