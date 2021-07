Feminicida de Jéssica planeó 16 días el crimen, tras ser denunciado por ella

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

Daniel C. R., de 33 años, tuvo 16 días para planear el feminicidio de Jéssica L. M. L., de 24 años, luego de que ella lo denunciara el 6 de julio, por una brutal agresión que sufrió. Ella obtuvo una orden de alejamiento de la Policía para que él no se le acercara; empero, aquello no intimidó al hombre que comenzó a planear cómo acabar con la vida de su expareja.

La madrugada del 5 de julio, Jéssica sufrió una golpiza por parte de Daniel. Esa jornada, el asesino confeso la golpeó delante de los niños de nueve y siete años. Esa mañana, ella mandó un mensaje de audio a una señora con la que trabajaba. “Me golpeó, pero todavía no hice la denuncia. Me saqué fotos donde me ha golpeado, mi cabello todo me ha sacado, me ha pegado en el piso…”, contó llorando la joven madre.

Al día siguiente y animada por su amiga fueron a presentar la denuncia ante la Plataforma de Atención Integral a la Familia en Obrajes. Allí les dijeron que debía presentarla en Palca, cerca de la casa de Jéssica en Ovejuyo.

“Ese 6 de julio, Jéssica apenas podía caminar y tuvimos que subir a la Felcv (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) en el centro. Luego nos dijeron que el fiscal llega a las cinco de la tarde”, cuenta su amiga.

Los policías le recomendaron que vayan a la Fiscalía para obtener una autorización para el examen forense. En el Ministerio Público emitieron la orden con la que subieron hasta el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) pasado el mediodía.

Pasadas las 14:30, un funcionario las atendió y les solicitó, para sorpresa de ambas, la autorización fiscal original. Su amiga retornó al Ministerio Público por el documento original. Más tarde le practicaron el examen. El informe salió a las 18:00. Indica que sufrió policontusiones y cinco días de impedimento.

Luego se dirigieron hasta la Felcv donde consiguieron la orden de alejamiento para que Daniel C. R. no se acerque a Jéssica.

Tiempo para planear

El agresor fue notificado el 7, pero más allá de ser intimidado por la orden, se sospecha que comenzó a planear el asesinato y en un primer momento hizo creer que se fue a Santa Cruz.

Jéssica ayudaba a sus niños en las clases virtuales y ganaba algo más de dinero realizando trabajos de peluquería. Su sueño era abrir un local. Ella desconocía que Daniel merodeaba su casa.

Fue en ese tiempo que su amiga se enteró que el hombre la sedujo cuando ella apenas tenía 14 años y él, 23; que se embarazó al año siguiente y un año y medio después nació el segundo niño. “Me contó que una vez Daniel quiso estrangularla”, relata la amiga. Anacleto Monasterios, padre de Jéssica, contó que él fue golpeado por el violento.

La mañana del jueves 22, Jéssica fue a trabajar al edificio de su amiga y se marchó a su casa. Allí, mientras cocinaba, Daniel la llamó desde otro celular y le dijo que estaba en la puerta de la casa y que quería ver a los niños.

Sólo era una treta. Una vez que ella abrió la puerta, el hombre la golpeó y la apuñaló 20 veces ante la mirada de sus niños.

“Creo que de nada sirvió hacer esa denuncia ante las autoridades, igual mataron a Jéssica”, cuenta con dolor su amiga.