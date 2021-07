«Fernando Alonso es un zorro»

En Alpine no dejan de sorprenderse con las actuaciones de Fernando Alonso cada carrera que transcurre. La última aparición estelar del asturiano fue la de la F1 Sprint, la nueva clasificación a modo de carrera corta, en la que dejó boquiabiertos a algunos en su propio box.

El director ejecutivo del equipo galo, Marcin Budkowski, cree que Alonso está recreando sus famosas salidas de los años en los que ganó el título de F1. «Sin lugar a dudas fue el piloto del día. No se otorga los sábados, pero debería haber uno, porque era el piloto del día», asegura el técnico polaco. «Yo no estaba aquí en 2005 y 2006, estaba en Ferrari, pero algunas personas me dicen que lo de ahora se parece mucho a las salidas que solía hacer Fernando en aquellos tiempos: una parte de ser inteligente y un poco zorro, además de aprovechar cada oportunidad que se le presenta», afirma Budkowski, sobre la exhibición de Silverstone.

Cuestión de olfato, inteligencia y experiencia

«Sabemos que su habilidad para las carreras es insuperable, es excepcional. Tal vez es un poco de experiencia también, porque vimos a Seb [Vettel], como a Kimi. Así que tal vez hay gente que tiene una olfato especial para ese tipo de cosas», explica. En Alpine no estaban del todo convencidos de que el nuevo formato, fuera a aportar un espectáculo añadido, pero Alonso se encargó de hacer buena la propuesta.

«Teníamos dudas de que fuera entretenido, pero en realidad fue bastante bueno. En primer lugar, estaba la pelea de la cabeza y el cambio de posición (con Verstappen parando a Hamilton). Y también había gente ganando posiciones al principio en la zona media. Hubo más acción en la pista de la que pensé, porque, en realidad, no hay puntos al final de esta carrera, así que pensé que los pilotos se lo tomarían con más cuidado», confiesa Budkowski. «Pero en realidad, cuando bajan la visera sólo quieren correr. Vimos muchas carreras buenas en 17 vueltas», insiste.