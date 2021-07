FFAA dijeron a Fiscalía que no existe delito de insubordinación

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete/ La Paz

Las Fuerzas Armadas (FFAA), en un informe remitido el pasado 27 de abril a la Fiscalía, aseguran que no existe en la legislación militar el delito, ni el procedimiento para iniciar un proceso por “insubordinación” en relación con los hechos acaecidos en noviembre de 2019.

Javier Zavaleta, exministro de Defensa, informó el pasado martes que su persona estuvo al mando de las FFAA, incluso después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en noviembre de 2019, y denunció que hubo actos de “insubordinación”.

El Ministerio Público indaga y pidió en abril informes a las FFAA de los movimientos de tropa que se ordenaron y quiénes “interceptaron” al expresidente Evo Morales en el aeropuerto de Chimoré, entre otros datos.

A la consulta de la Fiscalía sobre cuál es el procedimiento dentro de la institución castrense por la sanción de “insubordinación”, las FFAA responden, con base en oficio presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar y otras instancias, que esta figura no existe. “Hago conocer que el Código Militar no contempla la tipificidad penal de la insubordinación como delito; por lo tanto, no existe procedimiento para iniciar un proceso penal”, señala el informe que además complementa que “…Al respecto, dentro de la legislación Penal Militar, no se halla tipificada la conducta de insubordinación”.

Así se desprende de un informe remitido por el comandante en Jefe de las FFAA, César Moisés Vallejos al fiscal de materia de la Fiscalía Departamental de La Paz, Omar Alcides Mejillones, el pasado 27 de abril.

El mismo se envió a requerimiento fiscal por la denuncia de Lidia Patty en contra de Luis Fernando Camacho y otros por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Adjunta el informe emitido por el Jefe del Departamento III EMG del Comando en Jefe de las FFAA del Estado Mayor de 15 de abril de este año y otros documentos.

Movimiento de tropas

La Fiscalía pide que se informe y remitan todas las órdenes para el movimiento de tropas, logística y otros a partir del 10 de noviembre de 2019 hasta el 20 de febrero de 2020. Al respecto, desde la institución castrense se responde, con base en un informe presentado por el Jefe del Departamento III-OPS DEF y SEG: “Habiéndose realizado una revisión exhaustiva en todo el registro de la Sección Operaciones del Departamento III-OPS, DEF y SEG, se pudo evidenciar que no se cuenta con ningún documento de órdenes y disposiciones, para el movimiento de tropas y otros”.

Además se informa a la Fiscalía que conforme al oficio e informe presentado por el Jefe de Sección Instrucción Militar Departamento III-Operaciones EMGFAB, en el párrafo III conclusiones se indica: “…Por lo anteriormente expuesto se concluye que sólo la I Brigada Aérea. II Brigada Aérea y la III Brigada Aérea realizaron movimiento de tropas en el intervalo del 10 de noviembre de 2019 al 20 de febrero 2020”.

Aeropuerto de Chimoré

El requerimiento, por otra parte, pide que se informe y remita quién ordenó y quién ejecutó la “interceptación” del presidente constitucional Juan Evo Morales en el aeropuerto del trópico de Cochabamba en fecha 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019.

La respuesta fue que conforme al informe de 25 de febrero 2021, presentado por el Jefe de Sección Operaciones-Dpto. III OPS Emgfab en párrafo III conclusiones se indica: “… De acuerdo a los hechos, no se ejecutó ninguna interceptación del presidente constitucional Juan Evo Morales en el aeropuerto del trópico de Cochabamba en fechas 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2019”.

Otro informe presentado por el Jefe del Departamento III-OPS DEF y SEG con el que se responde a la Fiscalía da cuenta que: “No se cuenta con ningún documento que determine la orden ni se ejecutó ninguna interceptación”. Un informe complementario del 1 de abril de 2021 del Jefe del Departamento III- Operaciones del Emgab, indica:

“Con referencia a quién ordenó y quién ejecutó la interceptación del presidente constitucional Evo Morales en el aeropuerto del trópico de Cochabamba en fecha 9, 10, 11 y 12 de noviembre, no se cuenta con esa información, porque dichos sectores no se encontraban bajo jurisdicción de Unidades de la Armada Boliviana”.

Otro requerimiento tiene que ver con la identificación de los militares que acompañaron al general Willliam Kaliman al momento de sugerir la renuncia de Morales el 10 de noviembre.

Se piden datos de quienes dejaron ingresar a Camacho ese día a Palacio de Gobierno.